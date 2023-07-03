Chelsea'de yaprak dökümü devam ediyor

Bu sezon harcanan yüz milyonlarca Euro’ya rağmen istediği başarıyı yakalayamayan ve çıktığı 36 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde ederek topladığı 44 puanla ligi 12.sırada bitiren Chelsea’de ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor.

64 MİLYON EURO ÖDENECEK

Gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, İngiliz devi Manchester United, Chelsea’nin genç forveti Mason Mount’u kadrosuna katmak için Londra ekibiyle anlaşmaya vardı. Kırmızı şeytanlar bu transferi tamamlamak için Chelsea’ye 64 milyon Euro bonservis bedeli öderken oyuncu ile 5 senelik bir sözleşme imzalayacak.

BU SEZON SADECE 3 GOL ATTI

Mason Mount altyapısından yetiştiği Chelsea formasıyla bu sezon çıktığı 35 maçta 3 gol, 6 asist kaydetmişti.