Chelsea'nin eski forveti Sydney FC ile anlaştı

Sydney FC, Vine'ın bıraktığı boşluğu doldurmaya başladı ve Perth Glory'nin forveti Millie Farrow'u bir yıllığına renklerine bağladı.

Kuzey Karolina formasıyla bir sezon forma giyen İngiliz Farrow, Perth Glory formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol, 4 asist üretme başarısı gösterdi.

Kupalarla dolu kariyerine İngiliz devi Chelsea'de başlayan yıldız forvet, 2015 yılında FA Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar FA Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

Şu anda 28 yaşında olan futbolcu, Avustralya'ya gitmeden önce Crystal Palace, Reading, Bristol City ve Courage formalarını terletti.

Farrow transfer hakkında "Avustralya'nın en başarılı kulübüne katılmak benim için bir onurdur" dedi.