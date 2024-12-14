Chelsea'nin galibiyet serisi son buldu

Chelsea, WSL'deki Leicester City karşısında zor anlar yaşadı ve maçı 1-1'lik beraberlikle tamamladı. Takım, 77. dakikada Wieke Kaptein'in attığı golle eşitliği sağladı. Leicester ise ilk yarının ortasında Missy Goodwin'in etkili takım oyunuyla bulduğu golle öne geçmişti. Bu, Chelsea'nin Bompastor yönetimindeki ilk puan kaybıydı.

Bompastor, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Hedeflerimizi sözde bırakmamamız gerek. Oyuncularımın maçın başından itibaren hazır olmalarını istiyorum," dedi. Yönetici, takımın yeterli yeteneğe sahip olduğunu ancak bunu sahaya yansıtmadıklarını belirtti. Bompastor, bu seviyede her maçın rekabetçi olduğunu ve başlangıçtan itibaren ciddi bir tutum sergilemediklerinde iyi sonuçlar alınamayacağını vurguladı.

Leicester, maç boyunca savunmada direnç gösterdi ve özellikle kontra ataklarda tehlikeli oldu. Chelsea, pek çok köşe vuruşu ve uzak mesafeden yapılan şutlarla gol aradı, ancak Leicester savunması başarılıydı. Kaptein'in 77. dakikada attığı gol, Chelsea için eşitliği sağlasa da, Leicester savunması direncini sürdürdü.

Leicester teknik direktörü Amandine Miquel, hafta başında Chelsea'yi sürprizlerle zorlayacaklarını söylemişti. Deanne Rose'un erken sakatlığı, Goodwin'in maça dahil olmasına neden oldu. Ancak Leicester, bu kayba rağmen maçın kontrolünü elinde tutmayı başardı ve Chelsea'yi defansif oyunla engelledi.

Maç sonunda, Chelsea'nin galibiyet arayışında pek çok fırsat kaçırması, taraftarların tepkilerini de beraberinde getirdi. Leicester oyuncuları ise aldıkları bir puanla büyük sevinç yaşadı. Bu sonuç, Chelsea'nin rakibi Manchester City için avantaj yaratma fırsatı sundu.