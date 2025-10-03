Chobani'den Fenerbahçe'ye kutlama geldi

Fenerbahçe'ye tarihin en büyük sponsorluk katkısını sunan Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nice galibiyetini ve yeni başkan Sadettin Saran'ı kutladı.

"HER ZAMAN FENERBAHÇE'MİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

Hamdi Ulukaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü UEFA Avrupa Ligi maçındaki galibiyet için Fenerbahçe’yi tebrik ederim. Bu vesileyle, kulübümüz için bugüne kadar ortaya koyduğu vizyon ve gösterdiği emek için değerli arkadaşım Sayın Ali Koç’a teşekkür eder, kongre üyelerimizin teveccühüyle seçilen yeni başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetim kurulunu kutlarım. Chobani ailesi olarak, her zaman Fenerbahçe’mizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun, en büyük Fenerbahçe!"