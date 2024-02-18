CHP Belediye Başkan adayı'ndan pazar ziyareti

Hüseyin Demir Uşak / YENİÇAĞ

Uşak CHP Milletvekili Ali Karaoba, Banaz Belediye Başkan Adayı Ethem Erdem, İl Başkanı Sevinç Yazgan ve İlçe Başkanı Erdoğan Atasoy, Uşak Banaz pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

“PAZAR YERİNİ DAHA KORUNAKLI DAHA KULLANIŞLI HALE GETİRECEĞİZ”

Belediye Başkan Adayı Ethem Erdem yaptığı açıklamada, "Yazın sıcakta, kışın soğukta oldukça zor olan alışveriş yapmayı, daha kolay hale getirmek için pazar yerini daha korunaklı daha kullanışlı hale getireceğiz. Açıkta kalan alanların üzerini kapatacağız, pazar yerine elektrik panelleri koyacağız. Yazın serin, kışın sıcak hale getireceğiz. Esnafta vatandaşta rahat edecek. Daha güzel bir Banaz için hep birlikte çalışacağız. Banaz pazarını daha kullanışlı hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“BAYRAMDA VERİLECEK 3000 TL ANCAK BİR PAZAR ALIŞVERİŞİNE YETER”

Milletvekili Ali Karaoba ise "Pazar esnafı ve halk çok zorda. Pazar arabaları çok boş hele yeşillik satan bir köy kadınına “Nasılsın isler iyi mi?” diye sordum "Ah ah bizler ekmezsek dikmezsek yetiştirmezsek şehirde yaşayanlar aç kalır aç. Ekin para etmiyor bizde açız zaten. Bayramda verilecek 3000 TL ancak bir pazar alışverişine yeter. 2024 yılı emekli yılı değil emeği para etmeyenlerin yılı” diyerek dert yandı. Kısacası vatandaş zorda. Maalesef ne diyebilirsin bu vatandaşa çok üzüldüm ifadelerini kullandı.