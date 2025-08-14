CHP binasına Çerçioğlu pankartı! Görenler şaşkına döndü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP’den istifa edip AKP'ye geçmesi kamuoyunda tepki ile karşılanmaya devam ediyor.

Çerçioğlu'nun istifasının ardından CHP Aydın İl Başkanlığı bugün Efeler İlçe Başkanlığı önünde "Aydın iradesine sahip çıkıyor" buluşması düzenledi.

Aydın'da yurttaşlar ‘Aydın iradesine sahip çıkıyor’ buluşmasında bir araya gelerek CHP'li seçmenin oylarıyla seçilen ancak AKP'ye geçen Çerçioğlu'nun kararını protesto etti.

Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Topuklayan tanımı çok güzel ama Efe tanımı uymuyor ona. Bundan Efe mefe olmaz. Bizde dönenlere ya fırdöndü derler ya topaç derler. Bundan olsa olsa topaç olur. Bundan sonra ona ‘topuklu topaç’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ilçe başkanlığı binasına Çerçioğlu'nun pankartı asıldığı görüldü. Pankartta, vatandaşların Çerçioğlu'na "Haram Olsun" sözleriyle tepki gösterdiği resmediliyor.