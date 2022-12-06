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Kılıçdaroğlu 79 saniyelik video paylaşıp yüklendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşarak, vizyon belgesindeki isimleri kastederek iktidara yönelik "Şampiyonlar Ligi takımını görünce ağlamaya başladılar." dedi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:52
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 79 saniyelik video paylaşıp iktidara yüklendi

Kılıçdaroğlu 79 saniyelik video paylaşıp yüklendi
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TBMM Genel Kurulu'nda dün başlayan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta açıkladığı partisinin vizyon belgesine atıfta bulunarak, kurduğu kadronun Şampiyonlar Ligi kadrosu olduğunu dile getirdi.

"RONALDO VE MESSİ TÜRKİYE İÇİN OYNAYACAK"

Kılıçdaroğlu Meclis'te yaptığı konuşmada, "Biz bu saray Türkiye'sine karşı başka bir Türkiye vizyonu açıkladık. Bu Türkiye için 70 kişilik ekip, 7 gün 24 saat çalışacak ve dünyanın en iyileri ile çalışacak. Bakın bir futbol ligindeki gibi anlatayım size: Malum Dünya Kupası var. (Cristiano) Ronaldo ve (Lionel) Messi, Türkiye için oynayacak. Birinci Türkiye'nin ikinci Türkiye'yi sadakaya bağlama programını yırtıp atacaklar. O Türkiye'de dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji var. Herkes daha iyi bir yaşam, daha iyi bir düzen için çalışacak. Çocuklara yeni bir Türkiye hayali vereceğiz. Yeni bir siyaset üstü anlayışla liyakatle Türkiye'yi yöneteceğiz. O Türkiye'nin takımında siyasiler de var, siyaset üstü insanlar da var. Orada Daron Acemoğlu da var, Prof. Dr. Hakan Kara da var, Prof. Dr. Jeremy Rifkin de var, Refet Gürkaynak da var. Bu işin uzmanları ve bilim insanları var." ifadelerini kullandı.

"TAM BİR AMATÖR KÜME VAR KARŞIMIZDA"

Kılıçdaroğlu bu ifadeleri üzerine AKP'lilerden gelen tepkilere "Niye ağlıyorsunuz. Bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin. Az önce söyledim Şampiyonlar Ligi kadrosu karşısında gözleri ışıldayan fotoromanlar var. Vallahi tam bir amatör küme var karşımızda." diye yanıt verdi.

"GİDİN ERDOĞAN'A GÖZYAŞLARINIZI SİLSİN"

Meclis'te yaptığı konuşmaya dair 1 dakika 19 saniyelik video paylaşan CHP lideri, tekrar AKP'lilere yüklendi. CHP lideri paylaşımına, "Şampiyonlar Ligi takımını görünce ağlamaya başladılar. Biz mi dedik her seferinde daha kötüsünü getirin, o getirdiğinizi de görevden affını istetip kovun ve tarihin gördüğü en amatör ekiple milletin karşısına çıkın diye? Şimdi gidin Erdoğan'a, gözyaşlarınızı silsin…" notunu düştü.

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ali
6.12.2022 12:03
Sokağa indiğimizde ne diyor vatandaş biliyormusunuz bu iktidara oy vermem ama kemal ve ekibinemi oy vereyim diyor.( ekrem ve mansur hariç).ekrem yada mansura oy verip bu zattan emirmi alacak sonra.  
 
1950
6.12.2022 12:01
Helal olsun II.ci Kemal, harikasın, birde karşıma çık, istediğin TV de, istediğin danışman kadron ile, bu konuşma nasıl hale getireceğinin kanıtı, çıkar mı karşına? Vallahi da, billahi da Çıkamaz  
 
gerçekler
6.12.2022 11:59
Kemal beye biri ulaşsın konuşmasın video yayınlamasın. Sadece sussun.Bu adamı çekin ekranlardan.İyice sulandırdı süreci.kendine bile oy veremeyen zat.  
 
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