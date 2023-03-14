14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na gülümseten jest. ''Başkan gel...''

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na gülümseten jest. ''Başkan gel...''

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladıktan sonra deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu daha sonra da Suriye sınırına gitti. Bu gezisi sırasında Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı bir an kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 22:12
Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğluna gülümseten jest

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na gülümseten jest. ''Başkan gel...''
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Suriye sınırına gitti. 

Burada açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı bölgeyi ziyaret ederken İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. 

ŞEMSİYE JESTİ GELDİ

Yağmurlu havada kendilerini getiren servis aracından inen Kılıçdaroğlu ise korumalarından aldığı şemsiyeyi İmamoğlu’na da tuttu. 

Kılıçdaroğlu bu sırada İmamoğlu'na “Başkan gel, ben şemsiye tutayım sana” demesi etraftakileri gülümsetti. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
5
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
6
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
7
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Sevilla'nın Fenerbahçe kadrosu belli oldu
﻿Sevilla'nın Fenerbahçe kadrosu belli oldu
﻿Sevilla'nın Fenerbahçe kadrosu belli oldu
﻿Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü
﻿Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü
﻿Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü
﻿OPEC'in küresel petrol talebindeki artış tahmini değişmedi
﻿OPEC'in küresel petrol talebindeki artış tahmini değişmedi
﻿OPEC'in küresel petrol talebindeki artış tahmini değişmedi
﻿Eczacıbaşı Developres'i yendi. Yarı final için avantajı kaptı
﻿Eczacıbaşı Developres'i yendi. Yarı final için avantajı kaptı
﻿Eczacıbaşı Developres'i yendi. Yarı final için avantajı kaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.