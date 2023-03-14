Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na gülümseten jest. ''Başkan gel...''

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Suriye sınırına gitti.

Burada açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı bölgeyi ziyaret ederken İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

ŞEMSİYE JESTİ GELDİ

Yağmurlu havada kendilerini getiren servis aracından inen Kılıçdaroğlu ise korumalarından aldığı şemsiyeyi İmamoğlu’na da tuttu.

Kılıçdaroğlu bu sırada İmamoğlu'na “Başkan gel, ben şemsiye tutayım sana” demesi etraftakileri gülümsetti.