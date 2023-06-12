CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında seviyesiz şaka

YouTube'da yayınlanan Soğuk Savaş'ın bu haftaki bölümüne Rise of Empires: Ottoman filminde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu konuk oldu. Üzümoğlu 'nun yaptığı Kılıçdaroğlu şakası sosyal medyada tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında seviyesiz şaka

YouTube'da yayınlanan Soğuk Savaş programında yapılan Kılıçdaroğlu şakası tepkilere neden oldu.

Rise of Empires: Ottoman filminde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu yaptığı şaka ile izleyenlerden 'hoş değil' yorumları aldı.

"Alaturka tuvalette çömelik bir pozisyonda fotoselli ışığın sönmesine Kemal Kılıçdaroğlu ne tepki vermiştir" sorusunu soran Üzümoğlu yanıt olarak da "Burdayım be...Bur-da-yım" dedi.

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"AYNI ŞAKAYI ERDOĞAN İÇİN YAPSAYDI" SORUSU YÖNELTİLDİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisi hakkında yapılan "mizaha" daha anlayışlı bir tavır sergilerken, Erdoğan karikatürlere çok kez "hakaret" davası açtı.

Soğuk Savaş'ın gündem olan bu videosu ise aynı "şaka Erdoğan'a yapılır mıydı" sorusunun yöneltilmesine neden oldu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ilk tur sonuçlarından sonra paylaştığı bir video ile kendisini destekleyenlere bu sözlerle seslenmişti.

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