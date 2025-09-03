CHP Genel Başkanı olmak için Bahçeli'yi devreye soktu! Ankara'yı sarsan kulis...

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptalinin ardından gözler 15 Eylül’deki kurultay iptal davasına çevrildi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmesi ise Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Ankara kulislerinde, bu ziyarette Hikmet Çetin’in, Bahçeli’den, “Mutlak Butlan kararı çıkarsa, CHP Genel Başkanlığı’na Kemal Kılıçdaroğlu’nu değil, kendisinin atanmasını istediği” iddia edildi.

"YA BÖYLE BİR ŞEY YAPABİLİR MİYİM?"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk ise kulis haberlerini Hikmet Çetin’e sordu. Çetin, kulislerde konuşulanları yalanlayarak, “Ya böyle bir şey yapabilir miyim? Kim çıkarıyor bunları anlamış değilim. Daha önce bir şey söyledim: ‘Ben, ancak kapıda durur, içeriye kayyumu sokmam’ demiştim. Bugün de aynı sözlerim geçerli. CHP İstanbul İl Binasına gidip arkadaşlara desteğimi bildireceğim” dedi.

NE YAŞANMIŞTI?

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne yönelik mahkeme kararının yankıları sürüyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’teki CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine geçici bir yönetim atadı. Mahkeme, davacı Özlem Erkan’ın dilekçesinde sunduğu “tedbir kararı halinde kayyum olarak atanması için liste”yi dikkate alarak, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin’i geçici yönetimin başına getirdi. CHP’nin kurultay davası ise 15 Eylül’de Ankara’da görülecek.

