Özgür Özel'den flaş açıklama!

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul İl başkanlığı görevinden dün alınan Özgür Çelik'i yanına alarak açıklama yaptı. 'Yetki gasbı' vurgusu yapan Özel, 'kayyum' kararını tanımadıklarını ifade ederek İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevine devam ettiğini vurguladı.

"Bugün yaşananlar 'bu da oldu' denilecek bir tenezzül meselesidir" ifadelerini kullanan Özel'in, "19 Mart'tan itibaren sürdürdüğümüz darbeye karşı tavrımızı yürüterek tarihteki yerimizi alacağız." değerlendirmesi de dikkat çekti.

Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"Arkamızdaki bina baba ocağıdır.

-Özgür Çelik görevinin başındadır. Şimdi seçilmiş Cumhurbaşkanı adayının yanına gitmeden önce kendisini ziyarete geldim. Ardından hepimiz görevimizi yapmaya devam edeceğiz.

-Yetki gasbı olan, kabul edilmesi mümkün olmayan bir karardır. Bir partininin il başkanlığını kimin tespit edileceğini partililer belirler.

'DARBE YAPILMAKTADIR'

-Buraya atanmış bir baş savcının kontrolünde bir hamle yapılmaktadır.

-Bir yeki gaspı yapan mahkemeyle karşı karıyayız. Seçilmemiş birisini İstanbul İl Başkanı olarak hukukun, seçimin, sandığın inkarı olur

"İL BAŞKANIMIZ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR"

-Bu kararı tanımıyoruz. İl başkanımız görevine devam ediyor.

-Olağan üstü konfre için imza veriyorlar. Özgür Çelik'i destekleyen arkadaşlarımızın yanında açıkca karşı listede olanlar bile bu hukuksuzluğun arkasında noterde sırada...

-Herkes şunu bilsin ki CHP'nin geçmişte hangi görüşte olursa olsun, tertemiz seçimlerine sahip çıkıyorlar. İstanbul'un iradesi bir kez daha hatırlatılacaktır.

İmamoğlu'nun adaylığına engel olmaya çalışanlar, bu kez İstanbul'dan bir karar almaya çalıştılar.Gelecek haftadan itibaren ilçe başknlarımız seçilecektir. Buna engel olmaya çalışmaya hiçbir asliye mahkemesinin hakkı yoktur.

" 'BU DA OLDU' DENİLECEK BİR TENEZZÜL MESELESİ..."

Bugün yaşananlar 'bu da oldu' denilecek bir tenezzül meselesidir. Tarihin sayfalarında yer alacaklar. Bizler de 19 Mart'tan itibaren sürdürdüğümüz darbeye karşı tavrımızı yürüterek tarihteki yerimizi alacağız.

Sabaka kadar bu binaya sahip çıkan, nöbet tutan herkese teşekkür ediyorum.

Herkesi bu akşam ki Zeytinburnu Mitingi'ne bekliyoruz."

Öte yandan, CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan da, sabah yaptığı açıklamada 'Özgür Çelik'in görevden alınarak yerine kayyum atanmasıyla ilgili "Hukuken doğrudan etkilemez. Davanın reddine engel bir durum yok. Ülkede hukuk kırıntısı varsa Ankara’daki davadan böyle bir karar çıkamaz" değerlendirmesi yapmıştı.

