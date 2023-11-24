CHP Genel Başkanı Özel, Bosna Hersek’te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek’e geldi. Bosna Hersek Devlet Günü kutlamalarına katılmak üzere geldiği başkent Saraybosna’da Bosna Hersek Federasyonu’nun (FBiH) Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SDP) Başkanı Nermin Niksic ile bir araya geldi. SDP tarafından sosyal medyadan yayımlanan açıklamada, Niksic ve Özel liderliğindeki parti heyetleri arasında SDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede iki parti arasında bugüne kadarki başarılı ilişkilerin masaya yatırıldığı belirtildi.

Özel, bugün ayrıca Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile bir araya geldi.