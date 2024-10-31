CHP Genel Başkanı Özel vefatının 17. yılında Erdal İnönü'yü andı

Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Özel vefatının 17. yılında Erdal İnönü'yü andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü vefatının 17. yılında andı.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Varlığıyla Türkiye siyasetine büyük bir kalite katmış, sosyal demokrasiye büyük katkılar sunmuş, saygıdeğer bilim insanı Genel Başkanımız Erdal İnönü'yü vefatının 17'nci yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Son Haberler
Türk Hava Yolları'na APEX'ten üç ödül
THY üç ödül birden kazandı
Şüpheli, evini fabrikaya çevirdi
Şüpheli, evini fabrikaya çevirdi
30 yaş altı en zengin ünlüler belli oldu! Bakın zirvede kim var
30 yaş altı en zengin ünlüler belli oldu! Bakın zirvede kim var
Cleveland Cavaliers'tan muazzam seri! Los Angeles Lakers'ı devirip 5'te 5 yaptı
Cleveland Cavaliers'tan muazzam seri! Los Angeles Lakers'ı devirip 5'te 5 yaptı
İnkılâp Kitabevi, okurlarıyla buluşmaya hazır
İnkılâp Kitabevi, okurlarıyla buluşmaya hazır