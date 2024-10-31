CHP Genel Başkanı Özel vefatının 17. yılında Erdal İnönü'yü andı

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Varlığıyla Türkiye siyasetine büyük bir kalite katmış, sosyal demokrasiye büyük katkılar sunmuş, saygıdeğer bilim insanı Genel Başkanımız Erdal İnönü'yü vefatının 17'nci yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.
Varlığıyla Türkiye siyasetine büyük bir kalite katmış, sosyal demokrasiye büyük katkılar sunmuş, saygıdeğer bilim insanı Genel Başkanımız #Erdalİnönü'yü vefatının 17'nci yıldönümünde saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/pNneiQ646t— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 31, 2024