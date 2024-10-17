CHP Genel Başkanı Özgür Özel Doğu ve Güneydoğu'da 6 ili ziyaret edecek

Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Doğu ve Güneydoğu'da 6 ili ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23-27 Ekim tarihlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı ziyaret edecek.

Özel, 23 Ekim Çarşamba günü Diyarbakır'a gidecek. 24 Ekim Perşembe günü Batman ve Mardin'i ziyaret edecek olan Özel, 25 Ekim Cuma günü Mardin'deki programlarının ardından Şırnak'a geçecek.

2-002.jpg

Özgür Özel, 26 Ekim Cumartesi Şırnak'taki programının ardından Hakkari'ye gidecek.

1-002.jpg

Yüksekova'yı da ziyaret edecek Özel, buradaki konaklamanın ardından 27 Ekim Pazar günü Van'a geçecek. Özel, Pazar günü Van'daki programı sonrasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 6 ile yaptığı ziyaretleri tamamlayacak.

Özgür Özel Demirtaş'ı ve Mızraklı'yı cezaevinde ziyaret edecekÖzgür Özel Demirtaş'ı ve Mızraklı'yı cezaevinde ziyaret edecek

5.webp

Özgür Özel'in bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşüp gençlerle buluşacağı ve esnafı ziyaret edeceği öğrenildi.

8.webp

Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu illeri turuna çıkıyorÖzgür Özel, Doğu ve Güneydoğu illeri turuna çıkıyor

Son Haberler
Kar, Ilgaz Dağı’na geldi
Kar, Ilgaz Dağı’na geldi
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu (17 Ekim 2024)
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu (17 Ekim 2024)
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Kurucu üyelerindendi...
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Kurucu üyelerindendi...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Doğu ve Güneydoğu'da 6 ili ziyaret edecek
Özgür Özel 6 ili ziyaret edecek
Çerkezköy’de kaçak telefon operasyonu
Çerkezköy’de kaçak telefon operasyonu