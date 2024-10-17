CHP Genel Başkanı Özgür Özel Doğu ve Güneydoğu'da 6 ili ziyaret edecek

Özel, 23 Ekim Çarşamba günü Diyarbakır'a gidecek. 24 Ekim Perşembe günü Batman ve Mardin'i ziyaret edecek olan Özel, 25 Ekim Cuma günü Mardin'deki programlarının ardından Şırnak'a geçecek.

Özgür Özel, 26 Ekim Cumartesi Şırnak'taki programının ardından Hakkari'ye gidecek.

Yüksekova'yı da ziyaret edecek Özel, buradaki konaklamanın ardından 27 Ekim Pazar günü Van'a geçecek. Özel, Pazar günü Van'daki programı sonrasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 6 ile yaptığı ziyaretleri tamamlayacak.

Özgür Özel Demirtaş'ı ve Mızraklı'yı cezaevinde ziyaret edecek

Özgür Özel'in bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşüp gençlerle buluşacağı ve esnafı ziyaret edeceği öğrenildi.

Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu illeri turuna çıkıyor