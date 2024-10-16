Özgür Özel Demirtaş'ı ve Mızraklı'yı cezaevinde ziyaret edecek

CHP lideri Özgür Özel, Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

İddialara göre, ziyaretin kesinleşmesi için, resmî onay gelmesinin beklendiği ifade edildi.

DEM'LİLER ÖNCE GİDECEK

Özgür Özel’den önce Selahattin Demirtaş’ı 17 Ekim Perşembe günü Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ziyaret edecek.

Özgür Özel'in Demirtaş ziyaretinin siyasette yumuşama tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşecek olması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki açılış töreninde DEM Parti üyeleriyle tokalaşmıştı. Bu jest, siyaset arenasında bir yumuşama sinyali olarak değerlendirildi. Bahçeli’nin bu hareketi, uzlaşma ve diyalog mesajı olarak yorumlanırken, bu adımın ilerleyen dönemde siyaseti nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Bahçeli partisinin grup toplantısında, "Biz elimizi bir süreç için değil, kardeşlik için uzattık" diyerek devletin terör örgütü PKK ile masaya oturmayacağını ifade etmişti.