CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Hacer Foggo açıklaması!

CHP’nin İzmir ilçe adaylarının kesinleşmesi sonrası aday gösterilmeyen Hacer Foggo, konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Aylin Nazlıaka’yı etiketleyen Foggo, “Siz beni sığdıramadınız @herkesicinCHP ’ye oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler, o sokaklar beni bekler” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Foggo'nun açıklamasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuya dair açıklama geldi. Özel, Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuştu.

MYK'ya sunduğu listede Hacer Foggo'nun olduğunu belirten Özel, "Ancak büyük bir itiraz yükseldi. 14 Mayıs seçimi bitince ertesi gün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf gösterildi. İtiraz edildi" ifadelerini kullandı.

Bir dönem CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü ve Genel Başkan danışmanlığı görevinde bulunan, yazar Hacer Foggo'nun Karaburun’dan aday gösterilmesi bekleniyordu.