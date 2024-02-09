Diyanet fitreyi 130 lira olarak açıkladı. Özgür Özel asgari ücret üzerinden iktidara yüklendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen DİSK'in 17. Genel Kurulu'na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Özel, diyanetin 130 TL olarak açıkladığı fitre üzerinden enflasyon ve vergi adaletsizliğine değindi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir kişinin karnını doyurması için gerekli bir günlük para olan fitreyi, geçen sene 70 lira olarak hesapladığını hatırlatan Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yılki fitreyi 130 lira olarak ilan ettiğini söyledi.

TÜİK VE DİYANET BİR GÜNLÜK GIDA İHTİYACINI FARKLI AÇIKLIYOR

Özel, “Bir yandan TÜİK orada duruyor bir yandan da Diyanet İşleri Başkanlığı, bir kişi oruç tutmuyorsa kendisi yerine oruç tutan bir kişinin fitresini vermek, onun bir günlük gıda ihtiyacını karşılamak için gerekli parayı 130 lira olarak hesaplıyor” ifadelerini kullandı.

“DİYANET 19 BİN 500 LİRAYA KARNINI DOYURABİLİRSİN DİYOR. İKTİDAR 17 BİN LİRA İLE EV GEÇİNDİREBİLİRSİN DİYOR”

Diyanet’in açıkladığı fitre fiyatının ardından iktidara yüklenen Özel, “Bir yanda Tayyip Erdoğan'ı dinleyip üç çocuk sahibi olan beş kişilik bir ailenin 130 liradan bir aylık ihtiyacının 19 bin 500 lira olduğu gerçeği var. 19 bin 500 lirayla sadece 5 kişilik bir ailenin karnı doyabilir diyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Diğer tarafta 17 bin 2 lira vererek sen aileni geçindirebilirsin diye asgari ücreti belirleyen bir iktidar ve en düşük emekli maaşını da 10 bin lira yapıp bu 10 bin lirayla emekliler geçinebilir diye onlara bu fiyatı dayatan bir iktidar var” ifadelerini kullandı.

“100 LİRALIK VERGİNİN 68 LİRASI TOPLANIRKEN FABRİKATÖR MÜSÜNÜZ FABRİKADA İŞÇİ MİSİNİZ ARANIZDA HİÇBİR FARK YOK”

İktidarın uyguladığı vergi sistemini eleştiren Özel, “100 liralık verginin 68 lirası toplanırken fabrikatör müsünüz fabrikada işçi misiniz aranızda hiçbir fark yok. Kalan 32 lirasına ne olur? 32 liranın da 3'te 2'si maaşlardan kesiliyor. Yani işçinin, memurun, çalışanların maaşlarından kesiliyor. Geriye kalan yani 100 liranın sadece 11 lirası, zenginlerin kazançlarından alınan vergidir. Türkiye'de servetin vergilendirilmesi, bu adaletsiz bölüşüm ilkelerine çok temelden bir itirazın hep beraber yükseltilmesi ve emekçinin bu adaletsiz vergi sisteminden bir an önce kurtartılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.