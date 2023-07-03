CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı

CHP’de değişim diyen isimlerden İmamoğlu’nun İstanbul’da bir reklam ajansıyla sosyal medya kampanyalarının yönetilmesi kapsamında anlaştığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı

tolga-sahin-ozel-haber.pngYENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesi sonrası CHP’de değişim sesleri devam ediyor.

Parti de değişim isteyen ve Kılıçdaroğlu’na açıktan isyan eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün Ankara’ya başlattığı yürüyüşe başladı.

Parti de değişim diyen bir diğer isim olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da harekete geçti.

“SOSYAL MEDYA KAMPANYALARINI YÜRÜTECEĞİZ”
Manifesto hazırlığında olduğu belirtilen İmamoğlu’nun “Değişim Hareketi”ni başlattıktan sonra kampanyasını yürütmek için bir ajans ile de anlaştığı ortaya çıktı. Ajansın Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya yönetimini gerçekleştireceği ifade edilirken Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan ajans yetkilisi, “Bayramdan önce İmamoğlu’nun ekibiyle bayram sonrası süreçte harekete geçilmesi kapsamında anlaşmaya varıldı. Biz anlaşmamız gereği İmamoğlu’nun sosyal medya kampanyalarını yürüteceğiz ancak kampanyanın içeriği hali hazırda konuşulmuş değil” açıklamalarında bulundu.

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