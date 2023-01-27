CHP genel merkezinde dev afiş asıldı: Yeter söz milletin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs’ı işaret ederken, Demokrat Parti’nin 73 yıl önceki ‘Yeter Söz Milletindir’ sloganını kullanmış ve eleştirilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salı günü TBMM’de, grup toplantısında Erdoğan’ı “Yeter söz milletindir. Yeter söz Millet İttifakı’nındır” sözleriyle eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından “Yeter Söz Milletindir” videoları yayınlandı.

"YETER SÖZ MİLLETİN!" AFİŞİ

CHP Genel Merkez binasına, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve “Yeter Söz Milletin!” ifadelerinin yer aldığı dev bir afiş asıldı.

Afiş asılan Genel Merkez fotoğrafını, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Afişin üzerinde sadece Türk bayrağı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer alması ve CHP logosunun bulunmaması ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısındaki konuşmasında seçim tarihini eski Başbakan Adnan Menderes ve Demokrat Parti’nin 1950 Genel Seçimleri’ndeki seçim sloganı üzerinden işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950’de ‘yeter, söz milletindir’ diyerek seçime girmiş ve büyük bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün ‘yeter’ diyecektir. Söz de karar da milletindir diyerek 2023’te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de kararı da geleceğini de millete bırakmak istemeyenlere rağmen Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız” dedi.

CHP’li isimlerde sosyal medyada “#YeterSözMilletin” etiketi ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafıyla paylaşımlarda bulundu.