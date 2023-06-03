CHP Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri Belli Oldu

TBMM'de CHP Grup Genel Kurulu, 28'inci Dönem'de görev yapacak grup başkanı ve grup başkanvekillerini seçti.

CHP Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri Belli Oldu

Seçim sonucunda Manisa Milletvekili Özgür Özel grup başkanlığına, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın da grup başkanvekilliklerine getirildi.

Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlık Divanı’nda görev yapacak milletvekillerinin de belirlendiğini söyledi. Buna göre Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Meclis Başkanvekilliği’ne, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Meclis İdari Amirliği’ne, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekili Aysu Kaya ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de katip üyeliklere seçildi.

Özel, 9 adaylıktan 5’ine kadın adayların seçildiğini belirterek, "Pazartesi gününden itibaren hem grup başkanvekillerimiz hem seçilen diğer arkadaşlarımız görevleri ile ilgili devir teslimleri yapmaya başlayacaklar. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak; etkili, içerikli, yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz" dedi.

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