CHP Grup Başkanvekili: "Bizim almamız gereken bir rövanş var"

Kaynak: AA
CHP Grup Başkanvekili: "Bizim almamız gereken bir rövanş var"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katıldığı bir programda, "Bizim almamız gereken bir rövanş var. Neyin rövanşı 14-28 Mayıs'ın rövanşı var." şeklinde konuştu.

Başkanvekili Günaydın, partisi tarafından bir otelde yapılan Tokat ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmadan 50 gün önce CHP'yi kurduğunu söyledi.

Yerel seçimlere gittikçe yaklaştıklarını söyleyen Günaydın, "Bugün 2 Mart 2024. 31 Mart'a 29 gün kalmış. Biz burada belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi seçeceğiz. Türkiye ilk kez bir belediye seçimi yapıyor. Yerel yönetim seçimleri ilk kez değil ama bu kez gerçekten diğerlerinden çok farklı bir seçim sürecine doğru ilerliyoruz." dedi.

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Günaydın, yerel yönetimlerin halka en yakın olan yerler olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizim almamız gereken bir rövanş var. Neyin rövanşı 14-28 Mayıs'ın rövanşı var. Sahte videolarla elimizden aldıkları, her türlü baskıyla bir başka yöne çevirdikleri milletvekilliği genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Bundan sonra ki seçim ne zaman 2028'de eğer biz bu yerel seçimlerinden iyi çıkamazsak şuanda şikayet ettiğimiz her şey misliyle artacak. Ancak inanıyorum ve yürekten Cumhuriyet Halk Partisi ve bizi destekleyen yurttaşlarımızın gücüyle biz 31 Mart 2024'ü çok iyi bir şekilde geçtiğimizde 2028'e kalmadan bu memleketin merkezi hükümetine de Cumhuriyet aydınlığını hep beraber taşıyacağız."

Programın sona ermesinden sonra CHP belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği adayları tanıtıldı.

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