CHP, Halk TV binası önünde toplanacak. CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten çağrı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP, Halk TV binası önünde toplanacak. CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten çağrı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Halk TV'den Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınması ile ilgili olarak sosyal medyadan çağrı yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Halk TV'den Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Aelek'in gözaltına alınması ile ilgili olarak sosyal medyadan çağrı yaptı.

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CHP'li Çelik yaptığı açıklamada "CHP İstanbul İl Yönetimi Toplantımızı yarıda keserek tüm yöneticilerimiz ve İlçe Başkanlarımızla Halk TV önüne gidiyoruz. Basın özgürlüğünden, adaletten, demokrasiden yana olan herkes faşizmin karşısında hakkın ve hukukun yanında olmalıdır." dedi.

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