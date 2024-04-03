CHP Hatay İl Başkanı'ndan basın açıklaması çağrısı

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, 4 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Antakya Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2'nci sırada tamamlamıştı. Seçimi 4 bin oydan az sayıda farkla geride tamamlayan CHP, geçtiğimiz Salı günü seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla oy farkının 3 bin 890'dan 2 bin 866'ya gerilediğini açıklamıştı.

Tiryaki, yaptığı son açıklamada şunları söyledi:

"Kıymetli Hataylı hemşerilerim, Oylarımıza sahip çıkıyoruz, itirazlarımız sürüyor tek bir oyun bile hukuksuz bir şekilde kaybolmasına izin vermiyoruz. Genel Başkanımız tarafından görevlendirilen genel başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve avukatlarımızla birlikte 4 Nisan 2024 Perşembe günü saat 11.00’da Antakya Seçim Kurulu önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamamıza tüm halkımızı bekliyoruz. Umutluyuz, kazanıyoruz."