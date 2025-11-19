İstanbul’da, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Fatih’teki binasının satın alınması sırasında çekilen ve kamuoyunda 'para sayma görüntüleri' olarak bilinen görüntülere ilişkin 22 sanık hakkında açılan dava bugün görüldü.
Aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da bulunduğu sanıkların yargılandığı dava, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ele alındı.
Mahkeme, davayı 15 Nisan tarihine erteledi.