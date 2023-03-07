Erbakan CHP ile ittifak olur mu sorusuna yıllar önce bakın nasıl yanıt veriyor. AKP’li Alpay’a twit kaldırtacak Erbakan videosu gönderdiler

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Saadet Partisi önünde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu tarafından açıklandı.

Merakla beklenen toplantı öncesi Genel Merkeze Atatürk posterleri asılmış ve büyük coşku yaşanmıştı.

“BU REZİLLİK, SAADET PARTİSİ'NE 100 YIL YETER!”

Adayın açıklanması sonrası iktidara yakın kesimler Saadet Partisi’ni eleştirmiş Özellikle AKP milletvekili Alpay Özalan’ın “Mübarek Berat gecesinde ve bu acılı günlerimizde merhum Necmettin Erbakan Hocamızın kurmuş olduğu Saadet Partisi'nin binasının önünde coşkuyla CHP'nin adayı açıklandı. Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!” ifadeleri tepki çekmişti.

AKP’li Alpay’ın bu videosuna sosyal medyadan çok dikkat çeken bir yanıt geldi.

ERBAKAN: “CHP İLE İTTİFAK KURDUK YİNE KURARIZ”

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın 1996 yılındaki “CHP ile daha önce koalisyon kurduk, yine kurarız” sözlerini içeren videosu gündem oldu…

Erbakan videoda “ Biz CHP ve DSP ile beraber koalisyon kurarız. Bu memlekete en hayırlı hizmeti yaparız. Zaten yaptık. Zerre kadar şüphemiz yok. Buna bir takım ön yargılarla yanlış bir şekilde uzlaşma yerine bizi kendimizden uzaklaştırmaya kalkacak olursak bu fayda getirmez.” İfadelerini kullanıyor.

CHP ile Milli Görüş hareketi tarihte 1974'de Milli Selamet Partisi, CHP ile koalisyon kurdu. Kıbrıs Barış Harekatı gibi önemli bir konuda birlikte karar almışlardı.

İşte o paylaşımlar ve Erbakan'ın konuşması: