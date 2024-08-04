CHP Instagram için harekete geçti

Instagram'a erişim hala engellenmiş durumda olduğu biliniyor. 48 saatten uzun süredir Instagram'a ulaşılamıyor ve ne zaman tekrar erişime açılacağı belirsizliğini koruyor. Bu durum karşısında CHP, TBMM'de acil bir toplantı talebinde bulundu.

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın erişime yeniden açılması için CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'den bir çağrı geldi.

Emir, X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi arkadaşlarının diğer partilerle iletişime geçerek çalışmalarına başladığını belirtti.

Aynı paylaşımda "TBMM Dijital Mecralar Komisyonu acilen toplanarak Instagram platformunun kapatılmasını görüşmelidir" şeklinde bir çağrıda bulundu.

Emir, çağrısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman'a da seslenerek, "Komisyon Başkanı Sn. Hüseyin Yayman ve Meclis Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş da üstüne düşen sorumluluğu almalı ve böylesine önemli bir konuda Meclisimizin bir an evvel devreye girmesi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM NEDEN KAPANDI

Instagram'ın Türkiye'de kapatılmasının sebebi, daha önce yüzlerce kez farklı içerikler nedeniyle resmi olarak uyarılan platformun, Türkiye'nin Filistin politikalarına aykırı hareket ederek Hamas lideri Haniye'ye ait paylaşımları engellemesi oldu.

Türk vatandaşlarının yaptığı bazı paylaşımları, kendi yayın ilkeleri çerçevesinde kaldıran veya engelleyen platform, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi.