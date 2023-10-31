CHP İstanbul İl Başkanı Çelik Özgür Özel'e desteğini açıkladı

Çelik, Özel’in seçim ofisinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul delegelerinin büyük çoğunluğunun da Özel’in arkasında olduğunu söyledi.

Değişim Talebi

Çelik, kurultay delegelerinin değişimi istediğini belirterek, “İstanbul’da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185’i genel başkan adayı olarak Sayın Özgür Özel’e imza vermiştir.” dedi. Çelik, bunun sadece delegelerin değil, sokaktaki insanların da iradesi olduğunu vurguladı. Çelik, “İstanbul halkı değişim ve umut arıyor. İstanbul umudun şehridir. İstanbul, partimizi ileriye taşıyacak bir sürecin öncüsü olmak için Sayın Özgür Özel’in yanındadır.” diye konuştu.

Onur Kaynağı

Özgür Özel ise İstanbul’un Türkiye’nin aynası olduğunu ifade ederek, “196 seçilmiş kurultay delegemizin 185’inin imzasının getirilmiş olması benim için çok büyük bir onur kaynağı. Adaylığıma destek veren her bir delegemize, o delegelerimizi görevlendiren her bir üyemize ayrı ayrı minnet ve şükran borçluyum.” dedi.

Özel, CHP’ye yakışan bir kurultay yapacaklarını dile getirerek, “Kurultaya kaç imzayla girdiğimizin bir önemi yok. Ama kurultay salonundan tüm delegelerimizle, tüm il başkanlarımızla, tüm ilçe başkanlarımızla el ele ve omuz omuza ayrılacağız.” ifadelerini kullandı.

Özel, diğer il örgütlerinden de güçlü destekler aldığını belirterek, “Türkiye’de değişime dair umut yükseliyor. İl örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz ve delegelerimiz sokağın sesine kulak veriyor. Sokak ‘değişim’ diyor. Sokak umut istiyor, gelen her haber bu umudu güçlendiriyor.” şeklinde konuştu.