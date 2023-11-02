CHP'nin 55 il başkanı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

CHP'nin 4-5 Kasım'daki 38. Olağan Kurultayı öncesi 55 İl Başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek deklarasyonu açıkladı. 11 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, 16 milletvekili olmayan Parti Meclisi üyesi ve 95 Milletvekili daha önce Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

“SAYIN GENEL BAŞKAN’IN YENİDEN SEÇİLECEĞİNİ GÖRÜYORUZ”

CHP Genel Merkezi’nde il başkanları adına açıklamayı, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol okudu. Erkol, “CHP 38. Kurultayı’nda örgütlerimizde başlayan yenilenme sürecini devam ettireceğine inandığımız, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldık. Toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğini aldığını ve Sayın Genel Başkan’ın yeniden seçileceğini görüyoruz” dedi.

Bugün açıklanan deklarasyonu; 774 Kurultay delegesinden oluşan 55 ilin il başkanları ile beraber Erzurum’dan 8, Kars’tan 4, Karaman’dan 2 ve Samsun’dan 5 delegenin imzaladığı bildirildi.

Erkol, şunları söyledi:

"CHP 38. Kurultayı’nda örgütlerimizde başlayan yenilenme sürecini devam ettireceğine inandığımız, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldık. Toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğini aldığını ve Sayın Genel Başkan’ın yeniden seçileceğini görüyoruz.

"YENİLENMENİN KAYNAĞI VE İTİCİ GÜCÜ ÖRGÜTLERDİR"

CHP 38. Kurultayının CHP geleneklerine uygun olarak demokratik bir yarışa sahne olacağına, önce yerel seçimlerde daha sonra genel seçimlerde partimizi iktidara taşıyacak yenilenmiş yönetimini oluşturacağına inancımız tamdır. Örgütlerimizde mahalleden başlayan ilçe ve il örgütlerinde devam eden yenilenme sürecinin Sayın Genel Başkan liderliğinde kesintisiz devam edeceğine inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 il başkanından 56’sı son bir yıl içerisinde göreve gelmiş, aralarından 49’u son kongrelerde göreve getirilmiştir. Örgüt il başkanlarımızın çok büyük bir kısmı yenilenmiştir. Örgütlerimiz yenilenen örgütleriyle yeni bir heyecanla iktidar yürüyüşüne hazırdır. Yenilenmenin kaynağı ve itici gücü örgütlerdir. 100 yaşını tamamlamış Cumhuriyet’i ikinci yüz yılında demokrasi ile taçlandıracak yenilenecek yönetim kadrolarımızı 38. Kurultayımızda örgütlerin iradesi ile belirleyeceğiz.

"CHP ALTI OKUNUN İLKELERİNİ BENİMSEMİŞ KADROLARA SAHİPTİR"

Cumhuriyet Halk Partisi; altı okunda ifadesini bulan ilkeleri benimsemiş kadrolara sahiptir. Programında da belirtildiği gibi sol bir partidir ve sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin ışığında mücadelesini sürdürecektir. Parti iç hukukumuzun da örgütlerimizin iradesi ve önerileri doğrultusunda tüzük kurultayıyla yenileneceğini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açık şekilde ifade etmiştir. 20 gün içerisinde kurultaydan ya da birtakım teknik nedenlerle 1 Aralık tarihine sarkabileceği öngörülüyor. 1 Aralık tarihinde tüzük kurultayı yapılacak ve bugüne kadar gelen teklifler örgütlerimize iletilecek. Örgütlerimizin önerileriyle kurultayımızda delegasyonumuz tarafından tüzüğümüzün yeni şekli benimsenecektir.

"DEMOKRATİK BİR YARIŞA SAHNE OLACAK KURULTAY SONRASI GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

İl başkanları olarak önümüzdeki birinci hedef; 2019’da olduğu gibi Genel Başkanımızın önderliğinde görevlerini başarıyla sürdüren ve sosyal belediyeciliği başarı ile temsil eden yerel yönetici sayımızı artırmak ve hizmetlerimizi ülkenin her noktasına yaygınlaştırmaktır.

CHP İl Başkanları ve örgütleri olarak, demokratik bir yarışa sahne olacak Kurultay sonrasında 81 İl Başkanı ve il örgütleri birleşerek, güçlenerek çıkacağız. Birleşme ve güçlenme konusunda 81 İl Başkanı'mızın ortak görüşlerde olduğunu kısa bir süre önce yaptığımız İl Başkanları toplantısında da hep beraber teyit etmiştik. Bir arada iktidar için yola çıkacağız ve bunu başaracağız. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."