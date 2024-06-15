CHP İYİ Parti arasında ipler gerildi: Biz istesek en az 10 milletvekili gelir

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tv100'de ekrana gelen Cansu Canan ile Özgür İfade programına, dikkat çeken demeçlerde bulundu.

İYİ Parti'den CHP'ye geçmek isteyen en az 10 milletvekili olduğu iddiasında bulunan Günaydın'ın açıklamalarını sunucu Özgen şu sözlerle açıkladı:

"Günaydın ‘Biz istesek bugün İYİ Parti’den en az 10 milletvekili CHP’ye gelir. Ama bizim derdimiz skor yapmak değil. Biz CHP olarak vatandaşların sorunlarını gündeme getirip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugün de Hayrabolu’da çok güzel bir buğday mitingi düzenledik’

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Günaydın’ın açıklamaları sonrası İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Günaydın'ın sözlerine tepki gösteren Günaydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'nin bir grup başkanvekilinin yaptığı 'İstesek İYİ Parti'den en az 10 vekil CHP’ye gelir ama biz skor peşinde değiliz' açıklaması ne siyasi etiğe ne de nezakete sığar.

Millet iradesini siyasi bir şımarıklığa yormak en başta o iradeye zarar vermek anlamına gelir.

Türkiye yıllardır kibirden, egodan ve nobranlıktan çekerken aynı alışkanlığın burada da görülmesi endişe vericidir. Bu nezaketten yoksun açıklamaları kınıyorum."