CHP komisyon masasından kalkıyor mu? Kulisler kaynıyor! “DEM Parti hop oturup, hop kalkıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Meclis’te kurulan “Terörsüz Türkiye Komisyonu”ndan çekilme ihtimali, Ankara kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci Hilal Köylü’nün YouTube kanalında konuya ilişkin kulisleri paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Hilal Köylü, YouTube kanalında şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye en kronik sorunu çözmek için tarihi fırsat yakaladı." açıklamasından hemen sonra operasyon yapılıyor. Neyin operasyonu bu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturması kapsamında 9. dalga operasyon. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e aralarında olduğu tam 43 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor. Erdoğan'ın bahsettiği kronik sorun terör sorunu, tarihi fırsat dediği de terörsüz Türkiye süreci. O süreç için Meclis’te bir komisyon da kuruldu ve komisyon masasında CHP'de var. CHP masadan kalkacak mı? Kalkar mı? Kulisler yıkılıyor. Şimdi bu operasyon Özgür Özel'in açıklamalarından sonra da geliyor. Özgür Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında bir borsa oluşturulduğunu açıklamıştı. Üstüne belgelerini de anlattı, gösterdi. O belgelerden sonra bu operasyon geliyor. Avukat Mücahit Birinci AK Parti'nin yönetim kadrolarına kadar gelmiş bir isim. Özgür Özel, “Mücahit Birinci, Murat Kapki ile cezaevinde görüşüyor. Kapki bir iş adamı. İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmış. Üst üste ifadeler vermiş etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiş ama bir türlü tahliye olamamış. Mücahit Birinci gidiyor Murat Kapki'ye diyor ki ben seni tahliye ettirebilirim ama bana 2 milyon dolar vereceksin. Şu yazdığım ifadeyi de bir şekilde imzalayacaksın. Kapki reddediyor. İşte böyle bir rezalet bir durum var” diyor. HSK'nın acilen toplanması için Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunuyor. Sonrasında şeffaf bir soruşturma istiyoruz diyor. Şeffaf bir soruşturma olacağı yerde operasyon yapılıyor. Bu neyin operasyonu?

Özgür Özel, “9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız. Onlar çetelerine güvensinler. Ben milletime güveniyorum." diyor. Peki CHP komisyon masasından kalkar mı? İktidar kulisleri de bu muhalefet kulisleri de bunu soruyor. CHP'li Murat Emir Koordinatör, Grup Başkan Vekili, komisyonda “Ekrem İmamoğlu'nun bu süreci, terörsüz Türkiye sürecini başından beri desteklediğini söylüyor. Biz bu komisyona demokrasi için girdik. Türkiye'de demokratik zemin oluşacak. Hukuk için elimizi yükselteceğiz. Ama içeride komisyonda yanlış bir şey olursa da çıkıp söyleyeceğiz” diyor. Peki bu süreçte nasıl operasyonlar olurken CHP masada nasıl hareket edecek? İşte bütün gözler MHP lideri Bahçeli'ye dönüyor. Bahçeli çünkü yazılı açıklamalar yapıyor üst üste ve İBB soruşturması davasının MHP’nin adalet çağrıları bir an önce özellikle adli tatilin bitiminde hemen kapatılmasını istedi. İşte bu dava kapatılmazsa, İmamoğlu'nun iddianamesi çıkmazsa CHP'nin komisyonda olması gerçekten zor olacak. Öyle görünüyor çünkü çok sayıda CHP'li isim komisyonda olmamızın anlamı kalmayacak diyor. MHP'li kaynaklarda diyor ki adli tatil sonunda bekleyin iddianame geliyor. Artık gün sayıyoruz. Bir taraftan MHP de iktidarın yaptığı bu operasyonu pek de benimsemiyor.

MHP’DEN AK PARTİ’YE MÜCAHİT BİRİNCİ UYARISI

MHP'nin özellikle Mücahit Birinci ve Birinci’nin girdiği bu işler, bu pazarlıklar konusunda rahatsız olduğunu biliyoruz. İktidar ortağı AK Parti'yi uyardığını biliyoruz ama MHP'li kaynakların bu operasyonlar niye devam ediyor olmaması gerekiyor, bizim komisyon çalışmalarımız aksatılmaya çalışılıyor gibi bir sitemi de var. Şimdi iktidar cephesinde AK Parti ile MHP arasında neler dönüyor soruları sorulurken AK Parti içinde bir kesimin gerçekten bu komisyona, bu sürece karşı olduğuna dair bilgiler yine yayıldıkça yayılıyor.

DEM PARTİ HOP OTURUYOR, HOP KALKIYOR

Öte yandan CHP'nin masada olmasını çok önemsiyoruz diyen DEM Parti de var. Olmazsa olmaz görüyoruz diyor. Ama bir şekilde bir şekilde CHP'nin memnun edilmesi gerekiyor. CHP'nin artık orada demokrasi için daha rahat kalem oynatması, daha rahat hareket etmesi gerekiyor. Bir taraftan gözler 15 Eylül'deki kurultay davasına çevrilmiş durumda, CHP ile ilgili bir kayyum gelir mi? Mutlak butlan olur mu tartışmaları da var. İktidar cephesinden gelen son bilgi artık öyle bir kayyum riski yok. Olmayacak ama tabii ne kadar güvenilir onu da zamanla göreceğiz. Şimdi burada iktidar cephesinde AK Parti ile MHP arasında nasıl bir süreç yaşanacak? CHP'ye ne verilecek? Gerçekten merak konusu. DEM Parti hop oturuyor, hop kalkıyor. CHP masadan kalkar mı sorusu DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'a da soruldu. Doğan, “Böyle bir olasılık söz konusu mu bilmiyoruz ama gördüğümüz kadarıyla böyle bir olasılık söz konusu değil. CHP'nin komisyonda olması çok önemli, ana muhalefetin rolü süreç için sürükleyici” gibi bir ifade kullandı. Gerçekten komisyon nereye gidecek? Öte yandan “komisyon dağılmaz, dağılırsa bilin ki Bahçeli istemiyordur bu süreci ya da komisyonu” gibi ifadeler de iktidar kulislerinde yayıldı. “Bahçeli o masada olduğu sürece CHP'de olacak. Bahçeli komisyonda yani MHP komisyonunda olduğu sürece AK Parti o komisyonda olmak zorunda, CHP de olmak zorunda” gibi ifadeler kulislerde konuşuluyor ama CHP için çok zorlu bir süreç iktidar üzerindeki baskıyı da artırmaya kararlı gözüküyor.

Fatih Altaylı başkanlara puanını verdi! Silivri raporu