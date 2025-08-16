Fatih Altaylı başkanlara puanını verdi! Silivri raporu

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nde yaptığı avukat görüşmeleri sırasında karşılaştığı tutuklu belediye başkanları ve yöneticilerle ilgili dikkat çekici gözlemlerini kamuoyuyla paylaştı. Altaylı, içerideki isimlerin ruh halini, cezaevi koşullarını ve kişisel duruşlarını değerlendirerek adeta bir “Silivri moral sıralaması” yaptı.

Fatih Altaylı şöyle konuştu:

Biraz Silivri Cezaevi dedikodusu ya da magazini yapayım. Galiba gazeteci Saygı Öztürk bir Silivri değerlendirmesi yapmış ve kimin moralinin yüksek, kimin cezaevinde daha iyi yattığını aldığı bilgilere göre yazmış. Ben de aynı şeyi içeriden bir tür Türk medyasının Silivri cezaevi muhabiri olarak yapayım dedim. Kendimi sıralamanın dışında tutacağım ve puanlarımı belediye başkan ve yöneticileri ile sınırlı tutacağım. Bir numaraya Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı koyuyorum. Hep neşeli, hep güler yüzlü, hep yüksek moralli 10 üzerinden 10 puan.

2 numarada Buğra Gökçe var. O da güler yüzlü, moralli, keyifli. Resul Emrah Şahan, dosyadaki suçlamaların bugünkü konjonktürde artık geçersiz olması nedeniyle moralli olabilir.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe Bey belirsizliğe rağmen gayet iyi. Bir de nikah fotoğraflarına kavuşsa daha da keyifli olacak. O da 10 üzerinden 9,5.

3 numarada Ekrem İmamoğlu var. Büyük bir çoğunluk Ekrem başkanı seçimlere kadar serbest bırakmazlar diye mırıldanırken İmamoğlu son derece yüksek moralli. Cezaevinde avukatlarıyla kendine özgün bir rutin ve sistem oluşturmuş. Yoğun bir tempoyla çalışıyor. Kurultay davası sürecinde kısa süreliğine bozulmuş görülen keyfi yine çok yerinde Ekrem İmamoğlu'na 10 üzerinden 9.3.

4 numarada hiç kuşkusuz Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar var. Zeydan Başkan’da yaptıklarından emin kendine güvenen insanların rahatlığı var. Zaman zaman yan yana görüşme kabinlerinde denk gelirsek Zeydan Başkan'a, "Seni görünce moralim düzeliyor ama karnım acıkıyor" diye takılıyorum. O da bana, "Asıl ben seni görünce moral buluyorum" diyor. Zeydan Karalar'ın tek derdi Adana'da olamamak. İstanbul'da kalarak eşine zahmet verdiğini düşünüyor. Zeydan Karalar'a da 10 üzerinden 9 veriyorum.

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de morali ve keyfi ise her geçen gün yükseliyor. Dün berbere gitmiş, yeni saç stili ve bıyıkları ile daha modern bir görünümde daha yakışıklı. Milli beraberlik, kardeşlik ve demokrasi komisyonuna davet edilme olasılığı ve çözüm süreci keyfini yerine getirmiş. 10 üzerinden 8,5.

CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu ise genel olarak iyi ama sık sık sinirleniyor. Onun moralini yüksek tutan ise avukat eşinin her gün gelerek kendisine destek vermesi.