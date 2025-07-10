CHP Kurultay davasında bir flaş gelişme daha!

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e ertelemişti.

CHP Kurultay davasında flaş gelişme!

CHP'nin Kurultay davasında sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 'usulsüzlük' yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçunu işledikleri iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, mahkeme görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen ‘görevsizlik’ kararıyla dosya tekrar Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, dosyayı 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne geri gönderdi. 26’ncı Asliye Ceza’nın daha önce verdiği ‘görevsizlik’ kararı, BAM tarafından ‘hukuki değerlerden yoksun’ bulundu.