CHP Kurultay davasında flaş gelişme!

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi hakkında açılan davada, davanın hangi mahkemede görüleceğine ilişkin yaşanan yetki tartışması Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.
CHP’ye “Aman dikkat” uyarısı: Saray’ın oyununa gelmeyin!
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında açılan davada, görevsizlik kararı veren Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.