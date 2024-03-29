CHP kurultayı için flaş iddia. ‘Kiptaş'tan delegelere 70 daire verildi’

Osman Kenan Çapoğlu ile Ana Haber programına katılan gazeteci Nuray Başaran, CHP’de yaşanan para sayma görüntülerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nuray Başaran'ın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı.

AKŞENER 'PARTİNİN İÇİNDEN ELLERİNİZİ ÇEKİN' DEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kaynakları ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun tasfiye edildiğini gördük. Dün itibariyle Meral Hanım devreye girdi. Dün itibariyle biliyorsunuz Meral Hanım çok önemli açıklamalar yaptı ve dedi ki 'partinin içinden ellerinizi çekin'. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem imamoğlu’na söyledi hem de Mansur Yavaş’a. Meral Hanım’ı aradım, biraz bilgi istedim.

"GÜRBÜZ ŞALLI 200 BİN TL'YE ANLAŞTI"

Mamak İlçe Başkanı Gürbüz Şallı, İYİ Parti'den altıncı sırada meclis üyesi. aynı zamanda iyi 130.000 TL para veriyorlar, 200.000 liraya anlaşıyorlar, 70.000 TL'sini sonra vereceğiz diyorlar ve çocuğunu işe alıyorlar. Böylelikle ikna ediyorlar. Buna da parayı veren şu anda Keçiören CHP Başkan adayı Mesut Özarslan. Özarslan aynı zamanda İYİ Parti Kurucu İl Başkanı.

"ANKARA'DA PARA DAĞITILARAK PARTİMİZİN İÇİ BOŞALTILIYOR"

Meral Hanım diyor ki yani Ankara’da para dağıtılarak bizim içimiz boşaltılıyor, İstanbul’da da çok büyük ihaleler verilerek bizim partimizin içimiz boşaltılıyor. Bu tespitler Meral Hanım’a ulaşıyor. Diyor ki; İbrahim Özkan ile ciddi ticari ilişki yapmaya başlıyorlar, büyükşehir belediyesinden ilan ihaleler veriyor. Ali Kıdık'a inanılmaz İstanbul’da büfeler dağıtılıyor. Biz şimdi bunları öğreniyoruz.

İŞE ALINAN 22 BİN İYİ PARTİLİ GENÇ

Eski dönemde İBB'ye alınan İYİ Partili gençler var, 22.000 civarında. Keza Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yine İYİ Parti’nin gençlerinden alınmış ve bu gençlere de 'eğer bize çalışmazsanız İYİ Partili olarak burada bizim yanımızda görünmezseniz işten çıkarırız' tehdidiyle karşı karşıya.

İYİ PARTİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

İYİ Parti’de yakın bir zamanda özellikle 2 Büyükşehir Belediye başkanının bu parasal ilişkileri ve siyasette parayla koltuk satın alma ya da gelecek inşa etmek noktasındaki hareketleri noktasında onlar da bir hukuki süreç başlatacaklar.

"BÜTÜN BU PARA İLİŞKİLERİNE BAKTIĞINIZDA BUNUN KAYNAĞI YOK"

Makbuz yok, harcanan yer yok, nasıl dağıtıldığı, nasıl toplandığı belli değil. Açılan bir kurultayla ilgili soruşturma var, bu soruşturmaya ifade veren bazı kişilerin demeçler ve kamuoyu ilişkileri var biliyorsunuz bütün bu para ilişkilerine ve ağına baktığınızda bunun kaynağı yok.

"KİPTAŞ'TAN DELEGELERE 70 DAİRE VERİLDİ"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongresinde o gece yaşadıklarımız, işte delegelere dağıtılan paralar ki onunla ilgili açılmış bir savcılık soruşturması var. Oraya ifade veren, belge bilgi veren Hasan Şenyurt çıktı konuştu, 70 tane delegeye ev alındığından bahsetti. Kemal Bey’in odasında da bunlar o gece konuşuluyordu.