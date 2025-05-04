CHP Kurultayı'na şaibe soruşturması! Tanık ifadeleri ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik soruşturmalar süreci devam ediyor. Belediye yöneticilerinin tutuklanmasının yanı sıra kurultayları için de şaibe soruşturması açıldı.

CHP'nin 38’nin Olağan Kurultayı'nın iptali için "Delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren M.A.B’ye ait tutanaklar ortaya çıktı.

"İL BAŞKANININ EVİNDEN BELGE ÇALDIM"

İstanbul’da bir CHP il başkanın kardeşi ile "Kurultay sırasında yapılan toplantılarda tanışarak samimi olduğunu" belirten M.A.B, "Küçük kızını okula bırakıp, alırdım. Evine de girip çıkardım, anahtarı bende mevcuttu. Bu kişilerin evinden İmamoğlu’nun ve Özel’in imzası bulunan bir belgeyi çaldım" dedi. M.A.B. belgede, "Firari FETÖ’cü tarafından gönderilen paranın teslim alındığının" yazdığını öne sürdü.

İMAMOĞLU DA İFADE VERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da soruşturma kapsamında ifade vermişti.

Soruşturmada, "Bilgi sahibi" olarak ifadesi alınan tanık T.E’nin, "Duydum, düşünüyorum" şeklindeki iddiaları İmamoğlu’na soruldu.

İmamoğlu, "Adına tanık denilen ama tanık olmayan üç beş isim her seferinde yeni bir dosyada çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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