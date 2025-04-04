CHP Kurultayında Divan Başkanlığı adayı belli oldu

Kurultay'da Özel'in mevcut Parti Meclisi'ni büyük oranda koruması beklenirken, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üye seçimlerinin çarşaf liste usulüyle yapılması öngörülüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart tarihinde Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısıyla parti yönetimine kayyum atanmasının önüne geçebilmek için olağanüstü kurultay kararı alındığını açıkladı. 38’inci Olağan Kurultay’daki ‘şaibe’ iddiaları ve başlatılan soruşturmanın ardından, CHP’ye kayyum atanma ihtimalini engellemek adına alındığı belirtilen Kurultay kararı sonrasında, Özel, yeniden genel başkan adayı olduğunu duyurdu. 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek 21’inci Olağanüstü Kurultay Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu önerilecek. Öte yandan Kurultayda 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin çarşaf liste usulüyle yapılması bekleniyor.

GENEL BAŞKAN ÖZEL, İL BAŞKANLARI TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ

CHP Genel Başkanı Özel, Genel Merkez'de İl Başkanları toplantısına başkanlık etti. Toplantıda il başkanlarına göreve geldiği 38'inci Olağan Kurultay'dan bu yana gösterdikleri performans nedeniyle teşekkür eden Özel'in toplantıda pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay'da mevcut Parti Meclisi listesini büyük oranda koruyacağı bilgisini paylaştığı öğrenildi.