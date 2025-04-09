CHP kurultayının iptali için dilekçe verdi!

CHP’nin kurultayında adaylığını açıklayan Berhan Şimşek'in 'zamanında başvuru yapmadığı' ve 'yeterli delegeden imza toplayamadı' iddia edilmiş ve aday olamamıştı. Son olarak Şimşek’in kurultayın iptali için YSK'ya itiraz ettiği aktarıldı.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağı duyumuna karşın kurultay kararı almıştı. CHP 6 Nisan Pazar günü kurultay gerçekleştirdi. Yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel rekor oyla yeniden genel başkan seçilirken, Berhan Şimşek'ten ise şaşırtan hamle geldi.

BAŞARAN: OLAĞANÜSTÜ KONGRENİN İPTALİ İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Gazeteci Nuray Başaran, TGRT'de kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yapıldığını açıkladı. Başaran, "Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu, bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul eski Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adaylığı için yeterli imzaya ulaştığını ancak divanın başvurusunu kabul etmediğini açıklarken, “Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek, "İmzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil" demişti.

97 imza topladığını belirten Şimşek, başvuruyu yapamadıklarını listelerin Başkanlık Divanı'na 4 saat sonra verildiğini öne sürmüştü.