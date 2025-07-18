CHP, LGS'deki şaibe iddialarına yönelik suç duyurusunda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, LGS ile ilgili şaibe iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Özçağdaş, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile birlikte suç duyurusu öncesinde Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Özçağdaş, "Ortaya çıkan bütün bu şaibeyi kapatmanıza izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla sayılarla, verilerle, bilmediğini sorarak doğru bir muhalefeti uygulamaya devam edeceğiz. Sayın Bakan'a sordum, cevap istedim, cevap vermiyor. Bu soruların içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin dışında soru hazırlamış gruplardan soru eklenmiş midir Yusuf Tekin? Eklenmemiştir diyebilirsin. Ben sana soru soruyorum, çık söyle. Kamuoyunu yanıltma" dedi.

Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl 963 bin çocuğumuz aylarca, yıllarca çalışarak LGS sınavına girdiler. Bu sınav devam ederken sözel bölümü tamamlandıktan hemen sonra WhatsApp gruplarında LGS sorularının kitapçığı, fotoğrafı değil kitapçığı dolaşmaya başladı. Sayısal soruları bunun akabinde yine WhatsApp gruplarında görülmeye başlandı. Bu sorunları dile getirdiğimizde Sayın Bakan LGS kitapçığıyla ilgili iddialarımızın doğru olduğunu ancak sözel sınav bittikten sonra olduğu için sorun teşkil etmeyeceğini söylemişti. Bu birkaç açıdan yanlış. Bir, bu iki oturumlu tek sınav. Dolayısıyla sınav bitmeden birinci oturumun bitmiş olması bir sorun olmadığı anlamına gelmez. İki, sayısal devam ederken de ilgili kişiler sayısal sorularına sahip olduklarını söylediler. Bazıları gruplarda sayısalla ilgili soruları da paylaştılar. Bu işin Sayın Bakan tarafından çarpıtılan birinci bölümü.

"YUSUF TEKİN'E BAKARSANIZ ORTADA SORUN YOK"

Maddi gerçeklik şudur; LGS soruları kitapçık şeklinde yani matbaaya giden soruların dijital ortamdaki hale daha sınav bitmeden insanların eline geçti. Ve bu Bursa'da oldu, sadece tek bir yere sızmadığı anlaşıldı. İstanbul'da, Adana'da oldu. Bunları dile getirdim. Akabinde diğer illerden de benzer yaşanmışlıklar anlatıldı. Dolayısıyla ortada net bir gerçeklik var; LGS sınav kitapçığı sınavdan önce sızmıştır, birilerinin eline geçmiştir. Ve bu sadece tek bir kentte yaşanmamıştır. Sayın Bakan diyor ki 'Arada 72 dakika var.' Ben de Sayın Bakan'a diyorum ki 'Sayın Bakan bu soruların yayınlanması sözelin bitmesinden yetmiş iki dakika sonra ama hem söylediğim gerekçeyle hem de bu kişilerin sınav sorularını ne zaman aldığını sen nereden biliyorsun? Bu sorular nereden yayıldı? Kimler yaydılar? Kimlere gönderdiler?' Bunların araştırılması gerektiğini söylüyoruz uzun bir süredir. Ve dün 29 kişiye soruşturma, bilgi işlem genel müdürünün görevden alınması. Ama Yusuf Tekin'in hayal alemine bakarsanız ortada hiçbir sorun yok. Neden görevden aldınız bilgi işlem genel müdürünü? Neden soruşturma açtınız 29 kişiyle ilgili? Başından itibaren bilimsel verilerle maddi gerçekliklerle süreci ele almaya çalışıyorum. İlk günden itibaren şunu söyledim; gerek tam puan olan 719 öğrencimiz gerek bir yanlış, iki yanlış, bir boş, iki boş, çok az hata yaparak yüksek puan alan öğrencilerimiz gerekse sınava katılan tüm öğrenciler, masumiyet karinesi çerçevesinde masumdurlar. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey çocuklardır. İstatistikçilere sordum. Geçen yıl 352 birinci çıkan geride kalan sekiz yılda bu kadar çok tam puan alan olmayan bir sınavda 719 öğrencinin tam puan alması mümkün müdür? Hocalar bana cevap verdiler; 'Yüzde bir ihtimaldir.' Yüzde bir de olsa biz bilimi temel aldığımıza göre bütün öğrencilerin soruları doğru yapmış olabileceği mümkünatı olan bir şeydir. Dolayısıyla ilk günden itibaren 719 öğrencinin asıl hedef olmadığını, asıl soruşturulması gerekenin belki de bu soruları alanlar bir yanlış, bir boş, iki yanlış bırakarak daha taksiksel bir iş yaptılar. Eğer bu sorular bizim kaygılandığımız gibi ve gelişmelerin oraya evrildiğinden de anladığımız üzere başka bazı insanlara dağılmışsa taktiksel olarak girmeyecekleri okullara az yanlış yaparak girme çabası içinde olabilirler.

"YUSUF TEKİN ÖLÜ TAKLİDİ YAPMA"

Türkiye'de LGS istatistikleri Yusuf Tekin dönemi başladığından bu yana paylaşılmıyor. Oysa eğitimin gelişmesi için buradaki şaibelerin ve benzeri konuların anlaşılabilmesi için istatistiklerin uzmanlar tarafından Yusuf Tekin öncesi dönemde olduğu gibi inceleniyor olması lazım. Öyle iki üç sayfalık özetlerle değil Yusuf Tekin. Daha önce olduğu gibi ders ders, il il, ilçe ilçe LGS istatistiklerini açıklayacaksın. İki, mümkünse herkesin değilse ilk 10 bin kişinin adını soyadını kapatarak, TC kimlik numarasının son iki sayısını tutarak ilçesini, ilini, okulunu aldığı puanı açıklayacaksın. Biz bakacağız bakalım. Onun içerisinde dört yıllık eğitimi boyunca çok düşük notlar almış ama sınavda bir anda sıçrama yapmışlar var mı? Bunu inceleyeceğiz. Buna bakacağız. Üç, sana başından itibaren çağrı yapıyorum; ölü taklidi yapma diye defalarca söyledim. Eğer zamanında dün başlattığı soruşturmayı başlatmış olsaydın eğer bu sınavın hazırlanmasından sorumlu olan kişiler henüz eğitim merkezinde cep telefonları bile yanında değilken bu soruşturma başlamış olsaydı, adli kolluk, yargı, sürece girseydi bu insanlar bu 29 kişi ya da başka hangi 29 kişi varsa derhal evlerinden alınsaydı bugün LGS sınavının sonuçlarıyla ilgili bu şaibe ortadan kalkardı.

"ELİNİZİ TUTAN NEDİR KARDEŞİM SİZİN?"

Bugün Ankara Adliyesi'ndeyiz. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmaya geldik. 24 bin liralık fatura ödemiştim, bana belediye başkan yardımcısı söylemişti diye Adıyaman Belediye Başkanı'nı gece almayı biliyorsun. 16 milyon İstanbullu seçtiği için Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu evinden almayı biliyorsun. 11 yıl önce 'Vallahi ben ödeme yapmıştım' diyen bir mafya liderini, organize suç örgütü liderini ciddiye alıp Adana'nın belediye başkanını gece evinden alabiliyorsun. Antalya'yı evinden alabiliyorsun. Cumhuriyet başsavcılarına sesleniyorum; elinizi tutan nedir kardeşim sizin? Gidin alın bunları. Nereden bulmuşlar bu soruları? Kimmiş bu adamlar? Nereden yayınlamışlar? İşte bugün bunu söylemek için buraya geldik.

"ŞAİBEYİ KAPATMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Türkiye'de imam hatip okulu öğrencisi yüzde on 13'tür. Tam puan alan öğrenci sayısı yüzde 9'dur. Dolayısıyla öğrenci sayısına oranla başarı gösterenler daha azdır. Asıl sorgulanması gereken imam hatip okullarına bu kadar yatırım yapan bir iktidarın neden bu sonucun böyle olduğunu araştırması gerekir. İşte LGS istatistikleri bize onu verecek. Dolayısıyla bu iktidara o iktidarın kurnaz Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bakanını korumak için abi kaygısıyla topa girme. İmam hatipler üzerinden bildiğimiz lafları söyleme. İmam hatip lisesi öğrencileri imam hatip ortaokulu öğrencileri AK Parti'nin öğrencileri değil. Bu ülkedeki 19 milyon öğrenci fen lisesinde, Anadolu lisesinde, mesleki teknik lisede, spor listesinde, imam hatip listesinde hangi okul türünde olursa olsun, özel okullarda onlar bizim çocuklarımız. Hiçbirisini ayrıştırmanıza izin vermeyeceğiz. Hiçbirisi üzerinden ortaya çıkan bütün bu şaibeyi kapatmanıza izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla sayılarla, verilerle, bilmediğini sorarak doğru bir muhalefeti uygulamaya devam edeceğiz. Sayın Bakan'a sordum, cevap istedim. Cevap vermiyor. Bu soruların içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin dışında soru hazırlamış gruplardan soru eklenmiş midir? Yusuf Tekin, eklenmemiştir diyebilirsin. Ben sana soru soruyorum. Çık söyle. Kamuoyunu yanıltma.

"SİZİN SAVCILARINIZIN İDDİALARI SÖKMEZ"

Milli Eğitim Bakanı'na bu iddialar dile getiriliyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü’nün etkinliğinde özel gereksinimli çocukların olduğu bir yerde benim burada söylemeye terbiyemin müsaade etmediği kelimelerle iddialara cevap veriyor. Kendisine Mevlana'dan bir sözle cevap vermiştim; kalp deniz dil kıyıdır, denizde ne varsa kıyıya da o vurur diye. Yusuf Tekin işi kötülüklerle dolu bir Bakan cevap vermek yerine hakaret etmeyi seçiyor. Yusuf Tekin diyelim ki biz hepimiz sahtekarız. Diyelim ki bütün CHP'li belediyeler yolsuz. Diyelim ki her şey çok kötü. Sen yine de bunlar üzerinden cevap vermeyeceksin. Sen kendi sorumluluğun olan alanla ilgili cevap vereceksin. Bu ülkede başka bir yanlış varsa o senin 28 milyondan sorumlu bakan olarak başkalarının sorunları, başkalarının durumlarını işaret edemezsin. Bu ülkenin Kuvayımilliyesi, siz gelir geçersiniz AK Parti olarak, burada kalacak olan CHP'yi sizin kumpaslarınız, sizin savcılarınızın iddiaları sökmez. O ayrı bir mesele. Ama velev ki sorun bile olsa senin yaptıklarını başka konular üzerinden temize çıkaramazsın, çıkartmayacağız.

"SİZİNLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

LGS ciddi bir sorun oluşturmuştur. Öğrencilerimize yargılamadan, onları kötü hissettirmeden bu ülkenin geleceğine kaygı duymaları, bu ülkenin geleceğinden bir biçimde umutsuz olmalarını sağlamamalıyız. Asıl olan 963 bin öğrencinin adil bir sınavda derece aldığını, puan aldığını, geleceğini tasarladığını bilmesidir. Bu yönde çabamız sürecek. Yusuf Tekin'e diyorum ki 'Dürüstlükten bahsediyorsun. Erdemden bahsediyorsun. Çık, konuş. İddialar tek tek ortada. Okul türlerini bırak. Ortada sızmış bir kitapçık var. Sızdıranlar var. Hesabını vereceksin. Senin o koltuktan istifa etme iraden yok. AKP bakanlarının istifa etme iradesi de yok. Siz ancak affınızı istersiniz. Senden affını isteme umudum da yok. Seni oradan alacak olan kişi de sana benzediğinden ondan da umudum yok. Ama sizinle mücadele etmeye devam edeceğimizi bilmen gerekiyor."

GİZEM ÖZCAN: SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Özcan ise "Son günlerde kamuoyunda ortaya çıkan iddialarla ilgili olarak bugün CHP olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Buradan Ankara Adliyesi'nden savcıları göreve davet ediyoruz. Son günlerde LGS ilgili olarak ortaya çıkan iddialar tüm yönleriyle araştırılmalı ve kamu vicdanı rahatlatılmalıdır" diye konuştu.