Kılıçdaroğlu'ndan flaş genel başkanlık kararı. Kürsüye veda ettiğini açıklamıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup konuşmasının ardından Meclis’teki makam odasında gazetecileri kabul etti.

GENEL BAŞKANLIĞA DEVAM EDECEK MİSİNİZ



13. Cumhurbaşkanı Adayı olarak ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, "Kürsüye veda ettiniz, genel başkanlığa devam edecek misiniz?" sorusuna 'Evet' cevabı verdi.

“Bu göreve talip olmak bu sorunlara talip olmak demektir”

Türkiye’nin pek çok sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bu göreve talip olmak, aynı zamanda bütün bu sorunlara talip olmak demektir. Ben bütün bu sorunların kısa sürede çözüleceğine inanan birisiyim. İyi bir çabayla, iyi bir emekle bu sorunların tümü çözülebilir. Güven vermek gerekiyor. Toplum çok ayrıştı, toplumu bu atmosferden çıkarmak gerekiyor. Karşılıklı güveni inşa etmek gerekiyor. Siyaset kurumuyla vatandaş arasında da bir güvensizlik oluşmuş belli bir zaman dilimi içinde, onun da kalkması lazım. Siyasetçilerin halkına, halkın da siyasetçiye güvenmesi lazım. Etik, ahlaki değerleri güçlü olan bir siyaset anlayışının Türkiye’ye gelmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Erdoğan ve Bahçeli aramadı”

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandıktan sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tebrik için kendisini arayıp aramadığı yönündeki soruya Kılıçdaroğlu, “Hayır” yanıtını verdi.