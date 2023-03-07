7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu'ndan flaş genel başkanlık kararı. Kürsüye veda ettiğini açıklamıştı

Kılıçdaroğlu'ndan flaş genel başkanlık kararı. Kürsüye veda ettiğini açıklamıştı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısının ardından Meclis'teki makamında gazetecilerin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa devam edecek misiniz sorusuna cevap verdi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 20:36
Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan flaş genel başkanlık kararı

Kılıçdaroğlu'ndan flaş genel başkanlık kararı. Kürsüye veda ettiğini açıklamıştı
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup konuşmasının ardından Meclis’teki makam odasında gazetecileri kabul etti.

GENEL BAŞKANLIĞA DEVAM EDECEK MİSİNİZ

13. Cumhurbaşkanı Adayı olarak ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, "Kürsüye veda ettiniz, genel başkanlığa devam edecek misiniz?" sorusuna 'Evet' cevabı verdi.

“Bu göreve talip olmak bu sorunlara talip olmak demektir”

Türkiye’nin pek çok sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bu göreve talip olmak, aynı zamanda bütün bu sorunlara talip olmak demektir. Ben bütün bu sorunların kısa sürede çözüleceğine inanan birisiyim. İyi bir çabayla, iyi bir emekle bu sorunların tümü çözülebilir. Güven vermek gerekiyor. Toplum çok ayrıştı, toplumu bu atmosferden çıkarmak gerekiyor. Karşılıklı güveni inşa etmek gerekiyor. Siyaset kurumuyla vatandaş arasında da bir güvensizlik oluşmuş belli bir zaman dilimi içinde, onun da kalkması lazım. Siyasetçilerin halkına, halkın da siyasetçiye güvenmesi lazım. Etik, ahlaki değerleri güçlü olan bir siyaset anlayışının Türkiye’ye gelmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Erdoğan ve Bahçeli aramadı”

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandıktan sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tebrik için kendisini arayıp aramadığı yönündeki soruya Kılıçdaroğlu, “Hayır” yanıtını verdi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
5
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Paul George: Favorim Jayson Tatum
﻿Paul George: Favorim Jayson Tatum
﻿Paul George: Favorim Jayson Tatum
﻿Amerikan polisi Ja Morant'a soruşturma başlattı
﻿Amerikan polisi Ja Morant'a soruşturma başlattı
﻿Amerikan polisi Ja Morant'a soruşturma başlattı
﻿Slaven Bilic Watford'dan ayrıldı
﻿Slaven Bilic Watford'dan ayrıldı
﻿Slaven Bilic Watford'dan ayrıldı
﻿Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü  
﻿Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü  
﻿Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.