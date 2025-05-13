CHP lideri Özel Soma’da! 11 yıl önce 301 madenci ölmüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP lideri Özel Soma’da! 11 yıl önce 301 madenci ölmüştü

CHP lideri Özgür Özel, Soma Maden Faciası’nın 11’inci yıl dönümünde hayatını kaybeden madencilerin aileleri ile buluştu.

Manisa'nın Soma ilçesince meydana gelen maden faciası sonucu 301 işçi hayatını kaybetmişti. Facianın üzerinden 11 yıl geçerken yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden madencilerin aileleri ile buluştu.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

13 Mayıs 2014’te meydana gelen faciaya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Özel, "301 canımızı, yerin yedi kat dibinde alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışırken göz göre göre gelen bir faciada yitirdik. 11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor. Unutmadık, unutturmayacağız. Emekçinin hakkını savunmak, iş cinayetlerini durdurmak ve bir daha hiçbir canı yitirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu karanlık düzene boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AİLELERLE SOHBET ETTİ

Parti programı sonrası basına kapalı olarak madencilerin aileleri ile buluşan Özel, faciadan bu yana yakından takip ettiği davalar ve süreçler konusunda ailelerle sohbet etti.

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