CHP Lideri Özel'den şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı

Kaynak: ANKA
CHP Lideri Özel'den şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesiyle şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesiyle şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev sırasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu 1 asker ise yaralandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. CHP Lideri Özel mesajında şunlara yer verdi:

"Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesiyle şehit olan Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat ve Orhan Burak Büyükçaylı ile Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

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