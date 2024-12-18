CHP Lideri Özgür Özel'den Necip Hablemitoğlu ve Sinan Ateş çıkışı! 'Katillerin kim olduğunu herkes biliyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Necip Hablemitoğlu Parkı’nın açılışı gerçekleştirilerek ve sonrasında anma töreni düzenlendi.

Etkinlik, saat 12.30'da başladı ve suikast sonucu hayatını kaybeden akademisyen ve yazar Necip Hablemitoğlu, vefatının 22. yıl dönümünde saygıyla anıldı.

Necip Hablemitoğlu Parkı'nın açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve Çankaya Belediye Başkanı Hasan Can Güner de katıldı.

Açılış töreninde konuşan Özgür Özel, Hablemitoğlu’nun akademik çalışmalarına ve Türkiye’nin aydınlanma mücadelesine yaptığı katkılara dikkat çekti.

"KATİLLERİN KİM OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR AMA DEVLET BİLMİYOR”

Sinan Ateş ve Necip Hablemitoğlu suikastlerine değinen CHP Lideri Özel, “Koskoca Ankara’yı Narin’in öldürüldüğü Tavşantepe Köyü’ne çevirmeye çalışıyorlar. Katillerin kim olduğunu herkes biliyor ama devlet bilmiyor” ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDA YAKALANIP İADE EDİLEN LEVENT GÖKTAŞ’IN KAÇMA ŞÜPHESİ YOK”

Özel konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Belediye başkanlarımız kaçma şüphesi var diye tutuklanıyor. Hatay’ın oy verip Meclis’e yolladığı Can Atalay’da kaçma şüphesi var. Yurt dışında yakalanıp iade edilen Levent Göktaş’ın kaçma şüphesi yok”

Özel, Sinan Ateş'le ilgili de şunları belirtti:

"Sinan Ateş Ankara'da vuruldu ve cenazesi fiilen ortadan kaldırıldı ama ne yazık ki kanı yerde kaldı. Tetikçilere, torbacılara ceza verdiler, kanı yerde kalmadı demek istiyorlar.

Koskoca Ankara'yı Narin'in öldürüldüğü Tavşantepe Köyü'ne çevirmeye çalışıyorlar. Katillerin kim olduğunu herkes biliyor ama devlet bilmiyor."

NE OLMUŞTU?

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 22 yıl geçti.

FETÖ yapılanması ve Alman vakıflarıyla ilgili hazırladığı raporlar ile tanınan Hablemitoğlu kimdir ve neler yapmıştı?

Akademik ve Mesleki Kariyeri

1954 yılında Ankara’da dünyaya gelen Necip Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nu bitirdi. Kariyerine çeşitli kurumlarda basın danışmanı olarak başladıktan sonra akademik hayata adım attı. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora yapan Hablemitoğlu, burada akademisyen olarak görev aldı.

Hablemitoğlu, Türk tarihi ve kültürü üzerine kapsamlı araştırmalar yaptı. Orta Avrupa ve Balkanlar’da Türk eserleri, azınlıklar ve şehitlikler üzerine yazılar kaleme aldı.

Çalışmaları arasında “Sovyet Rusya'da Ölüm Kampları”, “Türksüz Kırım: Yüz Binlerin Sürgünü”, “Gaspıralı İsmail”, “Milli Mücadelede Yeşil Ordu Cemiyeti”, “Kırım’da Türk Soykırımı” ve “Köstebek” adlı eserleri bulunmakta.

Hablemitoğlu Cinayeti

Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara Çankaya’daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Cinayetin hemen ardından basında yer alan haberlerde, Hablemitoğlu’nun FETÖ yapılanması, İslamcı terör ve Alman vakıflarıyla ilgili araştırmalarıyla dikkat çektiği vurgulanıyordu.

“Köstebek” isimli kitabının son bölümünde, araştırmaları sırasında dinlendiğini ve bilgisayarındaki bilgilerin çalındığını belirten Hablemitoğlu, bu nedenle internete bağlanmadan çalıştığını ifade etmişti. Kitapta, FETÖ yapılanmasının devletteki örgütlenmesini detaylı bir şekilde ele alarak, bu yapıyı Türkiye için en büyük tehditlerden biri olarak tanımlamıştı.

Soruşturma Süreci ve Tartışmalar

Cinayetle ilgili soruşturma, dönemin Ankara DGM Savcısı Cengiz Köksal tarafından başlatıldı. Ancak olayın failleri hakkında somut bir kanıt bulunamadı. Suikastın arkasında FETÖ yapılanmasının olduğu iddiası, özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra daha fazla gündeme geldi.

2016 yılında hazırlanan iddianamede, suikastın FETÖ tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Necip Hablemitoğlu’nun ölümünün, örgütün çıkarlarına hizmet ettiği ve Ergenekon davasına yönelik manipülasyonlarda kullanıldığı ifade edildi.

2022 yılında soruşturma tamamlanarak FETÖ lideri Fetullah Gülen, emekli Albay Levent Göktaş ve diğer bazı sanıklar hakkında dava açıldı. Sanıkların büyük kısmı "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" ve "tasarlayarak öldürmek" suçlarından yargılanıyor.

Bugün Gelinen Nokta

Necip Hablemitoğlu cinayeti, Türkiye’nin en tartışmalı faili meçhul dosyalarından biri olmaya devam ediyor. Cinayetin ardından başlatılan soruşturmalar yıllarca sonuçsuz kaldı. Ancak 2022’de yeniden açılan dava kapsamında, bazı sanıkların yargılanması sürüyor.

Hablemitoğlu’nun fikirleri ve çalışmaları, bugün hala tarihsel ve toplumsal bir ışık niteliği taşırken, ölümüne ilişkin sis perdesi tam anlamıyla kalkmış değil.

Akademik çalışmaları ve uyarıları ise özellikle FETÖ yapılanması ve Türkiye’nin geleceği konularında bir öngörü niteliği taşıyor.