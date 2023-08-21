CHP listesinden Meclis’e giren Gelecek Partili vekil: AK Parti'ye kaybettirme hedefimiz yok

CHP listelerinden Ankara milletvekili seçilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı yapan Nedim Yamalı, Ankara Masası Gündem Özel'de Fatih Atik'in sorularını yanıtladı.

Seçimlerden sonra Millet İttifakı'nda yaşanan ayrılmalar sonrası yapılan eleştirileri yanıtlayan Yamalı, hiçbir partinin tabanını mutlu etme zorunlulukları olmadığını ifade ederek 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nedim Yamalı, partisinin yerel seçim stratejisine dair açıklamalarda bulunurken şu şekilde konuştu:

"AK PARTİ'YE KAYBETTİRME HEDEFİMİZ YOK"

Bizim şöyle bir hedefimiz yok; AK Parti'ye kaybettirelim. Bizim böyle bir derdimiz yok. Yerel seçimlerin ayrı bir yapısı, formülasyonu var. AK Parti içerisinde de çok kıymetli, çok sevdiğimiz, çok başarılı insanlar var, belediye başkanları var. Biz her yerde ille de AK Parti'ye kaybettirmek için CHP ve İYİ Parti.... Böyle bir şey yok.

"HANGİ PARTİDEN OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"

Belediye başkanlarında partilerden biraz daha fazla sıyrılıyor. İnsanların kişilikleri, kimlikleri, dürüstlükleri ve donanımları da çok etkili oluyor. Onları da orada elbette ki değerlendiririz. Bir kentin bir ilçesinde bir belediye başkanı var çok başarılı, çok dürüst ve işini de iyi yapıyor hangi partiden olduğu çok önemli değil. Biz kendimiz de gireriz. Orada çok özel bir talep olursa o da desteklenebilir.