CHP Milletvekili adayı sahte broşür dağıtanları yakaladı! Gözaltına alındılar

CHP Milletvekili Adayı Bülent Ütebay, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun adıyla sahte broşür dağıtan kişileri polisle birlikte tespit etti. Gözaltına alınanlar arasında TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı'nın da olduğu iddia edildi.

CHP Milletvekili adayı sahte broşür dağıtanları yakaladı! Gözaltına alındılar

Editör: Osmancan EROK

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Bülent Ütebay, seçim bölgesi Esenler’de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı kullanılarak hazırlanan sahte broşürleri dağıtan bir grubu tespit etti. Polisle birlikte grubun yanına giden Bülent Ütebay, sahte broşürü dağıtanlara tepki gösterdi.

Olay anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ütebay’ın devam paylaşımında TÜGVA İstanbul Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı olduğunu öne sürdüğü kişi sahte broşürün üzerinde yer alan ifadeleri savunarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun televizyonda başörtüsüne “1 metrekarelik bez parçası” dediğini savundu. Bülent Ütebay bunun üzerine sorduğu “Hangi televizyonda” sorusuna ise net bir yanıt gelmedi.

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