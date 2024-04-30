'Yedi Bela Hüsnü' isimli kedi yoldan geçenlere terör estiriyor

Kaynak: İHA
'Yedi Bela Hüsnü' isimli kedi yoldan geçenlere terör estiriyor
İstanbul'da esnafın sahiplendiği 'Yedi Bela Hüsnü' isimli bir kedinin, başta köpekler olmak üzere yoldan geçen herkese saldırdığı anlar izleyenleri güldürdü.

Esenler esnafının sahiplenip "Yedi Bela Hüsnü" diye isimlendirdiği tekir kedi, ortalığı birbirine katıyor. Caddeyi kendine mesken edinen kedi, özellikle köpekler başta olmak üzere caddeye adım atan herkese saldırıyor. Bazı vatandaşların korkup yolunu değiştirmesine neden olan kedi, esnafın maskotu olmuş durumda.

Sosyal medyada viral olan belalı kedi, izleyenleri, kahkahalara boğdu. Kediye bakan esnaf Cengiz Karaca ise “Kedi bir haftadır burada. Mama ve su veriyoruz. Gelen köpek ve diğer kedileri buraya yaklaştırmıyor. Saldırınca korkuyorlar, kaçan oluyor. Özellikle bir amca var o kaçıyor. Diğerlerine de saldırdı. Adı Yedi Bela Hüsnü” dedi.

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