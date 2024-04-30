Düğün konvoyunda şok kaçış: Gelini ardında bırakan damat topukladı

Kaynak: Haber Merkezi
Düğün konvoyunda şok kaçış: Gelini ardında bırakan damat topukladı
Diyarbakır'da bir damat, düğün konvoyunun ışıklarda durmasını fırsat bilerek arabadan hızlıca inip arkasına bakmadan kaçtı.

Diyarbakır'da bir düğün konvoyunda yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelin aracından ani bir hareketle inerek kaçan damat, arkasında şaşkınlık ve merak dolu bakışlar bıraktı. Yaşanan bu olay, izleyenleri şoke etti.

Damadın hızla gelen araçların arasına atlamasıyla yaşanan tehlike anları ise kameralara yansıdı. Önceden hazırladığı araca bindiği görülen damadın, neden böyle bir karar aldığı ise merak konusu oldu. Damadın kaçtığı konvoyda yaşanan bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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