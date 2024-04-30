Ali Koç kesenin ağzını sonuna kadar açtı: 'Dileyin benden ne dilerseniz'

Sırbistan'ın ev sahipliğinde 18-28 tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda; Fenerbahçe sporcusu olan milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu üçüncü kez Avrupa'nın zirvesinde yer alırken, Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunan Busenaz Sürmeneli kariyerindeki ilk Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı.

Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Samet Gümüş de ülkemize bu seviyede erkeklerde 13 yıl aranın ardından ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçmişti.

Büşra Işıldar ise Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyon sporcularla bir araya geldi, mutluluğunu dile getirdi.

"Bizi olağanüstü gururlandıran, şeref duyduğumuz başarılar sağlayan boksörlerimizle beraberiz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Ali Koç özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bugün iki Busemiz var, Büşra var, Samet var. Bu dörtlüden 3 Avrupa Şampiyonluğu bir de bronz madalya çıktı. Sağ olsunlar ziyarete geldiler, madalyalarını takdim ettiler. İnşallah Allah yolumuzu açık eder, şansımız bol olur. Şans da çok önemli. İnşallah bayrağımız en yüksekte havalandırılır. Sadece boksörlerimiz değil, Türkiye'yi temsil eden tüm atletlerimiz. Hem ülkemiz için hem Fenerbahçemiz için olağanüstü başarılarla geçen bir olimpiyat diliyoruz. 'Altın madalya getirirseniz ne dilerseniz dileyin bizden' dedik. Bu çok riskli ve iddialı bir söylem. Ama inandığımız için söylüyoruz. Dua edeceğiz. Sözümüz yerde kalmasın. Ağustos ayı sonunda madalyalar geldiği zaman nice başarıları kutlayacağız."