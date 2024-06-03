CHP MYK toplandı

Düzenleme: Kaynak: AA
CHP MYK toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 12.40'ta toplandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplandı.

Parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantı saat 12.40'ta başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeiziyarete ilişkin konu başlıkları, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri, dün yenilenen belediye başkanlığı seçimleri, parti içi disiplin dosyaları, miting takvimi, dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, genel başkan yardımcılıklarının kendi alanlarıyla ilgili rapor ve sunumları değerlendirilecek.

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