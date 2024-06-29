CHP Parti Sözcüsü Yücel'den erken seçim açıklaması

CHP Manisa İl Danışma Kurulu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de katıldı. Yücel, burada açıklamalarda bulundu.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Yücel, "Halk erken seçim isterse buna kimse dayanamaz. Buna kimse direnemez" ifadelerini kullanırken, erken seçimin halkın istediği zaman olacağını söyledi.

"BELEDİYE BAŞKANLARININ HİZMET ETME ZAMANI"

Yücel, "Ben hep şunu söylüyorum; 3 ay önce seçimden çıktık. İnsanlar belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini seçtiler. Yerel yöneticileri seçtiler. Şimdi o belediye başkanlarının hizmet etme zamanı. Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki de bir sene sonra önümüzdeki sene bunu ciddi ciddi konuşacağız. Genel Başkanımız bu konuda çok net ifadeler kullandı. Genel başkanımız dün noktayı koydu. Bizim milletvekili sayımız ülkeyi erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama iktidar, ülkeyi bu şekilde yönetmeye devam ederse, halkın sorunlarına gözünü, kulağını kapatmaya devam ederse, halkın sorunları, omuzlarındaki yük daha da artarsa işte o zaman bu iktidar erken seçim yapmak zorunda kalır" dedi.

"BİZ İSTİYORUZ Kİ HEMEN OLSUN"

"Halk erken seçim isterse buna kimse dayanamaz" diyen Yücel, "Buna kimse direnemez. Erken seçim halk istediği zaman olacak. Biz istiyoruz ki hemen olsun, önümüzdeki hafta olsun. Ama dediğim gibi orada parlamentodaki çoğunlukla alınması gereken bir karardır" şeklinde konuştu.