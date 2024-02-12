CHP sözcüsünden flaş Haluk Levent açıklaması. 'Teklif edilmesi söz konusu değil'

CHP MYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel açıklama yaptı. Yücel, adayların PM toplantısı sona erdikten sonra açıklanacağını belirterek Hatay'da bir değişikliğin gündemlerinde olmadığını söyledi.

CHP’nin Hatay için şarkıcı ve AHBAP Derneği sahibi Haluk Levent’e adaylık teklifi götürdüğü yönündeki soruya Deniz Yücel şöyle cevap verdi:

“HALUK LEVENT'İN ADAYLIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL”

“Hatay meselesi gündeme gelmedi. Kurumsal ve bireysel düzeyde Sayın Haluk Levent’e veya başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil. Böyle bir bilgi olsa zaten ben sizinle paylaşırım. Hatay adayımızın geri çekilmesi gibi bir gündemimiz olmadı."

Yücel'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"2022’de yoksulluk yardımı alan hane sayısı 4 buçuk milyona çıktı. Kişi sayısı ise 18 milyon oldu. Yoksulluk yardımlarıyla övünen AKP hükümetinin bakanları ise dünyalıklarını yapmakla meşgul… Bakanlık maaşını “Bilmediğini ve bağışladığını” söylerken bununla övünen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un son 6 yıldır aldığı teşvikler ortaya çıktı. Anlıyoruz ki aldığı bu teşviklerin yanında maaşa zaten ihtiyaç dahi duymuyormuş.

BAKAN ERSOY'YA VERİLEN TEŞVİK TUTARI

Bakan Ersoy’un, son altı yılda devletten aldığı teşvik tutarı 4.5 milyar TL’yi bulmuş. Gemicikli Erdoğan’ın Teşvikli Bakanları. Bakın, bir kültür bakanının görevi, ülkenin tarihi ve kültürel mirasını korumak ve geliştirmektir. Ama Erdoğan’ın “Teşvikli Kültür Bakanı” bunu yanlış anlamış ki; ülkenin tarihi ve kültürel mirasını değil kendi mirasını korumaya girişmiş… Bakan Ersoy’a teşvikler yetmemiş bir de şirketine, hazineye ait orman arazisine, otel yapma izni almış.

Bu alanlar, özenle korunması gereken doğal ve kültürel değerlerdir ve ticari amaçlarla kullanılmaması da anayasanın amir hükmüdür. Kamu kaynaklarını, zenginliğine zenginlik katmak için kullanan “Teşvikli Bakanın” otel projesi derhal durdurulmalıdır.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE SALDIRI

Ülkece 6 Şubat felaketini andığımız günde, terör yine pusudaydı! İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gerçekleşen hain terör saldırısında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet; ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörü lanetliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröristleri etkisiz hale getiren kahraman emniyet görevlilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Terörün, huzurumuzu ve birliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Fakat huzurumuzu bozmaya çalışan sadece terör değil, terör kadar tehlikeli AKP hükümeti ve yancısı MHP’dir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısını Cumhuriyet Halk Partisine bağlama şuursuzluğunda bulundu.

'SALDIRILARI CHP İLE ÖZDEŞLEŞTİRMEK ALÇAKLIKTIR'

Bu bizi tabii ki şaşırtmadı… Her seçim öncesinde olduğu gibi adil ve eşit bir yarışı göze alamayan iktidar ve payandası, fütursuzca iftira atmaya başladı. Oysa ki tıpkı Santa Maria Kilisesi’nde olduğu gibi Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı da Türkiye’deki istihbarat ve güvenlik zafiyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Durum bu kadar açıkken, bu hain saldırıları Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle özdeşleştirmeye çalışmak en hafif tabiriyle kişiliksizlik, karaktersizliğini ve alçaklıktır.

AKP ve MHP’ye sesleniyorum: CHP’yi terör örgütleriyle aynı cümlede kullanamazsınız. CHP bu devleti kuran partidir. Bugüne kadar yıllarca insanlarımızın milliyetçi duygularını sömürerek siyaseten var oldunuz.

'ÖNCE SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİN HESABINI VERİN'

HÜDA-PAR ile aynı safta olan sizler, terör örgütleri konusunda ahkam kesecek konumda değilsiniz! Sizin safınız Gaffar Okkan’ın katillerinin safıdır. Siz önce Sinan Ateş cinayetinin hesabını verin! Kendi evladına sahip çıkmayanlardan milliyetçi olmaz.

Bir terör saldırısından medet umacak kadar acizsiniz.

BAHÇELİ'YE DEM PARTİ YANITI: SİNSİLİĞİN TEK ADRESİ

MHP Genel Başkanı da bu acizlikten nasibi almış olmalı ki DEM partinin, İstanbul’da aday çıkarmasına sinsi bir planın parçası demiş. Sayın Devlet Bahçeli bir rekabetten, nasıl sinsi bir plan çıkardı bilemiyoruz ama “sinsilik” deyince bu ülkedeki tek adresin kendisi olduğunu biliyoruz.

Değerli Basın mensupları şu son günlerde yaşananlar gösterdi ki;

İktidarın adil ve eşit bir seçime girme cesareti yok… Bu nedenle akıllarına gelen her yönteme başvuruyorlar. Resmi Gazetede bir yönetmelik yayımlandı. Neymiş Saray'dan onay alamayan hiçbir belediye bundan sonra yatırımlarını tamamlamak için borç alamayacakmış...



Yani Erdoğan'ın deyimiyle "buyruklarına" uymayanlar cezalandırılacak. Nerede? Bir asırdır, tam 100 yıldır Cumhuriyetle yönetilen Türkiye'de... Bu düzenleme; Hukuka, Eşitliğe, adalete ve demokrasiye tamamen aykırı.

'ERDOĞAN CHP'Lİ BELEDİYELERE ENGELLER ÇIKARIYOR'

Erdoğan CHP'li belediyeleri engelleyebilmek için özel bir çaba sarfediyor. AKP’li belediyelere sınırsız imkânlar sunulurken, CHP’li belediyelere türlü türlü engeller çıkarılıyor. Acil ihtiyaç duyulan metro yapımına izin verilmiyor, otobüs alımına onay çıkmıyor.

Hiç önemli değil! Sayın Erdoğan, Sen seçmeni tehdit ettikçe gerçek yüzünü daha fazla insan görüyor."